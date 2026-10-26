تأکید بر توانمندسازی اقتصادی مددجویان کمیته امداد در تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست شورای مدیران عصر دوشنبه چهارم آبان ۱۴۰۵ به ریاست مدیرکل کمیته امداد استان تهران با محوریت بررسی عملکرد ۶ ماهه حوزه حمایت و سلامت خانواده و با حضور معاونان ادارات اجرایی در سالن امدادگر بسیجی مرحوم محمد فاضلی برگزار شد.

حمید طاهری جبلی، مدیرکل کمیته امداد استان تهران در این نشست بر اهمیت تقویت ساختار کاری معاونان امور توانمندسازی در پیشبرد اهداف کمیته امداد تأکید کرد.

وی با اشاره به تغییرات ساختاری، نقش حیاتی معاونان توانمندسازی را در بهبود معیشت خانواده‌ها از محل فعالیت‌ها دانست و افزود:بخش بزرگی از منابع و زمان کنونی به حوزه‌های مشارکت و توانمندسازی اختصاص دارد؛ از این رو، هماهنگی میان مدیران و معاونان را برای تسریع در تصمیم‌گیری‌های مدیریتی ضروری است.

طاهری جبلی همچنین با اشاره به چالش‌های موجود در برخی مناطق، بر لزوم بهره‌گیری از ظرفیت‌های تخصصی معاونت‌ها جهت رفع مشکلات مددکاران و ارتقای خدمات در مناطق محروم تأکید و خاطرنشان کرد: در کنار پیگیری مسائل معیشتی و وام‌ها، تقویت توانمندی‌های اقتصادی مددجویان از طریق برنامه‌های هدفمند، اولویت اصلی در برنامه‌های این اداره کل تا پایان سال جاری خواهد بود.

مدیرکل کمیته امداد استان تهران در پایان با اشاره به ضرورت رفع موانع فنی، به تعامل بیشتر با ستاد مرکز جهت تسریع در فرآیندهای اجرایی و همچنین اهمیت حمایت‌های روانی از کارکنان در کنار اجرای برنامه‌های عملیاتی تأکید کرد.

در پایان این نشست از معاون امور توانمندسازی ادارات جنوب، جنوبشرق و ملارد با اهدای لوح سپاس تقدیر به عمل آمد.