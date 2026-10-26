پرداخت ۷۹۲ میلیارد تومان مستمری به مددجویان خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی خزاعی‌عرب صبح دوشنبه در جمع رسانه‌ها با تشریح خدمات حوزه حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد خراسان جنوبی در نیمه نخست سال ۱۴۰۵ اظهار کرد: در حال حاضر ۴۳ هزار و ۷۴۷ خانوار با جمعیت ۱۰۰ هزار و ۶۰۳ نفر تحت حمایت این نهاد قرار دارند.

وی افزود: از مجموع خانوارهای تحت حمایت، ۲۰ هزار و ۵۲۳ خانوار دارای سرپرست زن هستند و ۷۲۰ خانوار نیز به خانواده‌های زندانیان اختصاص دارند.

معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد خراسان جنوبی با اشاره به حمایت از گروه‌های نیازمند خدمات ویژه بیان کرد: ۲۹ هزار و ۱۱۶ سالمند، ۶ هزار و ۹۳۸ بیمار خاص و صعب‌العلاج و ۶۶۸ بیمار زمین‌گیر در استان از خدمات حمایتی این نهاد بهره‌مند هستند.

خزاعی‌عرب تأمین معیشت خانواده‌های نیازمند را از محورهای اصلی خدمات کمیته امداد دانست و گفت: در شش‌ماهه نخست سال جاری، ۷۹۲ میلیارد تومان مستمری به خانوارهای تحت حمایت پرداخت شده است.

وی ادامه داد: در این مدت، ۳۰۲ مورد کمک‌هزینه ازدواج به ارزش ۱۹ میلیارد و ۱۷۴ میلیون تومان پرداخت شده و یک میلیارد و ۷۱۷ میلیون تومان نیز برای ارائه خدمات ویژه سالمندان اختصاص یافته است.

معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد خراسان جنوبی افزود: برای کمک به فرانشیز و هزینه‌های ویژه درمان مددجویان نیز ۲ میلیارد و ۹۲۳ میلیون تومان هزینه شده است.

وی با اشاره به حمایت‌های انجام‌شده در حوزه تأمین نیازهای ضروری مددجویان گفت: چهار میلیارد و ۶۵۸ میلیون تومان برای تأمین لوازم ضروری خانواده‌های تحت حمایت هزینه شده و تعمیر مسکن ۶۱۴ واحد نیز در برنامه قرار دارد.

ارائه خدمات حمایتی به سالمندان و زنان سرپرست خانوار

خزاعی‌عرب با اشاره به برنامه‌های ویژه سالمندان اظهار کرد: در نیمه نخست امسال، یک‌هزار و ۴۱۵ نفر از سالمندان در قالب بازدیدهای حضوری و برنامه‌های اردویی از خدمات این حوزه بهره‌مند شده‌اند.

وی همچنین از اقدامات انجام‌شده برای توسعه پوشش بیمه‌های اجتماعی خبر داد و گفت: در این مدت، یک‌هزار و ۲۳۶ نفر از بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر، ۸۳۱ نفر از بیمه اجتماعی زنان سرپرست خانوار و ۱۲۲ نفر از بیمه اجتماعی مجریان طرح‌های اشتغال بهره‌مند شده‌اند.

معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد خراسان جنوبی، کمک به فرانشیز درمان، ارتقای شاخص‌های بهداشتی و ارائه خدمات نظام وظیفه را از دیگر برنامه‌های این حوزه برشمرد.

خزاعی‌عرب تأکید کرد: خدمات کمیته امداد با هدف پاسخ‌گویی به نیازهای معیشتی، درمانی و اجتماعی مددجویان و بهبود کیفیت زندگی خانواده‌های تحت حمایت ارائه می‌شود.