سریری: نشت گاز در جعفرآباد کرمانشاه یک کشته و ۱۰ مصدوم برجا گذاشت

محمدسعید سریری در گفتگو با خبرنگار مهر، از جان‌باختن یک مرد ۴۵ ساله و مصدومیت ۱۰ نفر بر اثر نشت گاز شهری و تخریب چند منزل مسکونی در محله جعفرآباد کرمانشاه خبر داد و اظهار کرد: این حادثه در خیابان ملت رخ داد و بر اساس آخرین آمار اعلام‌شده تا ساعت ۱۸ روز چهارم آبان‌ماه ۱۴۰۵، یک نفر جان خود را از دست داده و ۱۰ نفر دیگر مصدوم شده‌اند.

وی افزود: مصدومیت‌های ناشی از این حادثه به فوت یک مرد ۴۵ ساله در بیمارستان طالقانی کرمانشاه منجر شد و این فرد به دلیل شدت جراحات وارده جان باخت.

سرپرست اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه با اشاره به زمان وقوع حادثه تصریح کرد: ساعت ۱۳:۳۵ روز چهارم آبان، گزارش نشت گاز و تخریب منازل مسکونی به مرکز اورژانس اعلام شد و بلافاصله نیروهای امدادی برای رسیدگی به وضعیت آسیب‌دیدگان به محل اعزام شدند.

سریری خاطرنشان کرد: با احتساب فرد فوت‌شده، شمار افرادی که در این حادثه دچار آسیب شده یا جان خود را از دست داده‌اند، تا ساعت ۱۸ به ۱۱ نفر رسیده است که از این تعداد، ۱۰ نفر مصدوم و یک نفر فوتی گزارش شده است.

وی ادامه داد: پس از وقوع حادثه، عملیات امدادرسانی و آواربرداری با حضور نیروهای امدادی و دستگاه‌های مسئول در محل انجام شد.

سرپرست اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در پایان اعلام کرد: اطلاعات تکمیلی درباره ابعاد حادثه و وضعیت سایر مصدومان پس از دریافت گزارش‌های رسمی اطلاع‌رسانی خواهد شد.