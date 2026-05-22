مسعود قلعهسفیدی در گفتگو با خبرنگار مهر، از وقوع یک سانحه رانندگی پرحادثه در محورهای مواصلاتی استان خبر داد و اظهار کرد: شامگاه پنجشنبه (۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵) یک مورد حادثه ترافیکی به مرکز دیسپچ اورژانس استان کرمانشاه گزارش شد.
رئیس اورژانس پیشبیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه افزود: در این حادثه که دقیقاً در ساعت ۲۱:۰۰ به وقوع پیوست، یک دستگاه خودروی سواری پراید با یک دستگاه خودروی پژو ۴۰۵ در محور روانسر به سمت کامیاران و در محدوده روستای خراجیان به شدت با یکدیگر برخورد کردند.
وی با اشاره به اعزام سریع تیمهای امدادی به محل حادثه تصریح کرد: در پی وقوع این تصادف جادهای، ۱۰ نفر از سرنشینان هر دو خودرو دچار مصدومیت شدند که بلافاصله نیروهای عملیاتی و امدادگران اورژانس ۱۱۵ برای امدادرسانی در محل حادثه حضور یافتند.
قلعهسفیدی خاطرنشان کرد: تکنسینهای اورژانس پس از ارزیابی صحنه تصادف، به سرعت اقدامات اولیه درمانی و فوریتهای پزشکی لازم را برای آسیبدیدگان انجام داده و سپس مصدومان را جهت دریافت مراقبتهای تخصصی و تکمیلی به مراکز درمانی منتقل کردند.
رئیس اورژانس پیشبیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه با تشریح روند انتقال مجروحان بیان کرد: بر اساس گزارشهای دریافتی از تیمهای اعزامی، ۸ نفر از مصدومان این حادثه توسط آمبولانسها به بیمارستان شهرستان روانسر انتقال یافتند و ۲ مصدوم دیگر نیز برای ادامه روند درمان به بیمارستان سینا واقع در شهرستان کامیاران منتقل شدند.
وی در پایان با بیان اینکه امدادرسانی به موقع مانع از وخامت حال مجروحان شد، تأکید کرد: خوشبختانه با وجود شدت برخورد، در این حادثه ترافیکی هیچ موردی از فوت گزارش نشده است و تمامی مصدومان هماکنون تحت مراقبتهای درمانی قرار دارند.
