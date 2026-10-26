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۴ آبان ۱۴۰۵، ۲۰:۲۵

حسینی: ۱۹۴ برنامه برای کنگره ۴۰۰۰ شهید گلستان تدوین شد

حسینی: ۱۹۴ برنامه برای کنگره ۴۰۰۰ شهید گلستان تدوین شد

گرگان- دبیر کنگره ملی ۴۰۰۰ شهید گلستان از تدوین ۱۹۴ برنامه خبر داد و گفت: جوان‌گرایی، استفاده از هنرمندان بومی و گسترش برنامه‌ها در شهرستان‌ها، رویکرد اصلی این کنگره است.

کد مطلب 6990808

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