https://mehrnews.com/x3drDz ۴ آبان ۱۴۰۵، ۲۰:۲۵ کد مطلب 6990808 استانها گلستان استانها گلستان ۴ آبان ۱۴۰۵، ۲۰:۲۵ حسینی: ۱۹۴ برنامه برای کنگره ۴۰۰۰ شهید گلستان تدوین شد گرگان- دبیر کنگره ملی ۴۰۰۰ شهید گلستان از تدوین ۱۹۴ برنامه خبر داد و گفت: جوانگرایی، استفاده از هنرمندان بومی و گسترش برنامهها در شهرستانها، رویکرد اصلی این کنگره است. کد مطلب 6990808 کپی شد مطالب مرتبط نورمفیدی: فراموشی شهدا مسیر آینده را مبهم میکند ۴۳ زن شهید گلستان نماد نقشآفرینی زنان در مسیر انقلاب اسلامی هستند یادواره شهدای زن گلستان همزمان با اجلاسیه ۴هزار شهید آغاز شد گلستان در قاب حماسه ۴ هزار شهید اجلاسیه ملی ۴ هزار شهید گلستان آغاز شد برچسبها گلستان گرگان اجلاسیه چهارهزار شهید گلستان
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