حسینی: ۱۹۴ برنامه برای کنگره ۴۰۰۰ شهید گلستان تدوین شد

گرگان- دبیر کنگره ملی ۴۰۰۰ شهید گلستان از تدوین ۱۹۴ برنامه خبر داد و گفت: جوان‌گرایی، استفاده از هنرمندان بومی و گسترش برنامه‌ها در شهرستان‌ها، رویکرد اصلی این کنگره است.