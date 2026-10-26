حجت‌الاسلام قاسم دنکوب در حاشیه اجلاسیه چهار هزار شهید گلستان در گفتگو با خبرنگار مهر با تأکید بر نقش مشترک شهدای شیعه و سنی در دفاع از نظام جمهوری اسلامی، اظهار کرد: خون شهدای اهل‌سنت و شیعه در کنار یکدیگر برای حفظ میهن و ارزش‌های انقلاب اسلامی بر زمین ریخته شده است و این حقیقت، نماد وحدت و همبستگی مردم ایران است.

وی با اشاره به برگزاری دومین کنگره ملی چهار هزار شهید استان گلستان اظهار کرد: این کنگره با هدف ترویج فرهنگ ایثار و شهادت برگزار شده و در کنار برنامه‌های اصلی، یادواره‌های متعددی در شهرستان‌های استان برای گرامیداشت مقام شهدا برگزار می‌شود.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران گلستان با اشاره به برگزاری یادواره شهدای اهل‌سنت در شهرستان آق‌قلا افزود: گرامیداشت یاد و خاطره ۶۰۰ شهید اهل‌سنت استان، بیانگر نقش‌آفرینی مشترک پیروان مذاهب اسلامی در دفاع از کشور و نظام جمهوری اسلامی است.

دنکوب ادامه داد: شهدای شیعه و سنی در کنار یکدیگر برای دفاع از آرمان‌های خود جانفشانی کردند و خون پاک آنان درخت نظام جمهوری اسلامی را استوارتر ساخت؛ موضوعی که پیام روشنی برای مردم ایران و جهانیان درباره اهمیت وحدت و همبستگی دارد.

وی با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت میان مسلمانان اظهار کرد: وحدت، توصیه قرآن کریم و سیره ائمه اطهار(ع) است و باید در عمل نیز به آن پایبند باشیم.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران گلستان خاطرنشان کرد: پاسداری از وحدت شیعه و سنی، ادامه مسیر شهدا و حفظ میراث مشترک آنان است و مردم استان در این مسیر بر همبستگی و همدلی تأکید دارند.