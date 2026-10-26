به گزارش خبرنگار مهر، رویا حیدرزاده پیش از ظهر دوشنبه در یادواره شهدای زن استان گلستان که همزمان با دومین اجلاسیه ملی ۴ هزار شهید استان برگزار شد، با اشاره به نقش زنان در شکل‌گیری و تداوم انقلاب اسلامی، احیای هویت زن مسلمان ایرانی را از میراث‌های مهم امام خمینی (ره) دانست و گفت: معرفی زن مسلمان ایرانی به‌عنوان الگویی برای زنان جهان، از دستاوردهای مهم انقلاب اسلامی است.

وی با بیان اینکه نقش‌آفرینی زنان در انقلاب اسلامی به دوران پس از پیروزی انقلاب محدود نمی‌شود، اظهار کرد: زنان پیش از پیروزی انقلاب نیز در حرکت‌های انقلابی، فعالیت‌های تبلیغی و مبارزاتی و تربیت نسل انقلابی حضور داشتند و در بسیاری از مناطق، حرکت‌های اعتراضی با مشارکت و پیشگامی آنان شکل گرفت.

مسئول بسیج جامعه زنان کشور با اشاره به نگاه امام خمینی (ره) به جایگاه زنان افزود: امام راحل، نقش زنان را به محیط خانواده محدود نمی‌دانستند، بلکه برای آنان در عرصه‌های اجتماعی نیز مسئولیت قائل بودند. بر همین اساس، زنان در کنار نقش تربیتی خود، در حوزه‌های علمی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی نیز به فعالیت پرداختند.

زنان در عرصه‌های مختلف نقش‌آفرینی می‌کنند

حیدرزاده با اشاره به حضور زنان در حوزه‌های مختلف پس از پیروزی انقلاب اسلامی اظهار کرد: بانوانی که در عرصه علم و دانش به موفقیت‌های ملی و بین‌المللی دست می‌یابند، در مسیر جهاد علمی گام برمی‌دارند؛ زنانی که برای حل مسائل اجتماعی و خدمت به مردم تلاش می‌کنند، در عرصه جهاد اجتماعی نقش‌آفرین هستند و بانوان فعال در حوزه فرهنگ نیز با ترویج ارزش‌ها و آرمان‌های خود، مسئولیت فرهنگی بر عهده دارند.

وی ادامه داد: حتی دختران نوجوانی که در محیط آموزشی برای کسب علم و حفظ هویت فرهنگی خود تلاش می‌کنند، در مسیر مسئولیت‌پذیری اجتماعی قرار دارند. از این منظر، مجاهدت زنان تنها به عرصه‌های نظامی محدود نیست، بلکه در ابعاد مختلف زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی جریان دارد.

مسئول بسیج جامعه زنان کشور با اشاره به فشارهای تبلیغاتی علیه زنان ایرانی گفت: به اعتقاد وی، یکی از محورهای این تبلیغات، ارائه تصویری متفاوت از جایگاه و نقش زنان در جامعه ایران است؛ در حالی که زنان ایرانی در عرصه‌های مختلف علمی، فرهنگی و اجتماعی حضور دارند و در تحولات جامعه نقش ایفا می‌کنند.

مادران و همسران شهدا؛ همراهان مسیر ایثار

حیدرزاده با تأکید بر نقش خانواده‌های شهدا در تداوم فرهنگ ایثار و شهادت اظهار کرد: در کنار شهدا، مادران، همسران و فرزندان آنان نیز با صبر، استقامت و حضور در عرصه‌های مختلف، در ادامه این مسیر نقش داشته‌اند.

وی افزود: تربیت فرزندانی که با ایمان و اعتقاد در مسیر دفاع از کشور و ارزش‌های خود قدم گذاشتند، از مسئولیت‌های مهم مادران شهدا بوده است. صبر و پایداری این مادران و همسران پس از دریافت خبر شهادت عزیزانشان نیز بخشی از تجربه تاریخی زنان ایران در دوران انقلاب و دفاع مقدس به شمار می‌رود.

مسئول بسیج جامعه زنان کشور با اشاره به نقش زنان در دوران دفاع مقدس گفت: بانوان در کنار مسئولیت‌های خانوادگی، در ستادهای پشتیبانی جبهه، فعالیت‌های فرهنگی و تبلیغی و ارائه خدمات به رزمندگان مشارکت داشتند و حضور آنان به پشتوانه‌ای برای رزمندگان تبدیل شد.

حضور اجتماعی زنان؛ از دفاع مقدس تا امروز

حیدرزاده با اشاره به استمرار حضور زنان در عرصه عمومی اظهار کرد: زنان ایرانی در مقاطع مختلف، از حرکت‌های انقلابی تا دوران دفاع مقدس و تحولات سال‌های اخیر، در عرصه‌های اجتماعی حضور داشته‌اند و در کنار مسئولیت‌های خانوادگی، از طریق مشارکت اجتماعی و فرهنگی نیز دیدگاه‌ها و مطالبات خود را مطرح کرده‌اند.

وی با اشاره به حضور زنان در اجتماعات مردمی افزود: مشارکت مستمر بانوان در این تجمعات را می‌توان نمونه‌ای از حضور داوطلبانه آنان در عرصه اجتماعی دانست؛ حضوری که به گفته وی، بیانگر احساس مسئولیت و مشارکت زنان در تحولات جامعه است.

۴۳ زن شهید گلستان؛ روایتگر ایمان و مسئولیت‌پذیری

مسئول بسیج جامعه زنان کشور با اشاره به برگزاری دومین اجلاسیه ملی ۴ هزار شهید گلستان، یادآور شد: چهار هزار شهید این استان بخشی از مجموعه بزرگ شهدای کشور هستند که با ایمان و اعتقاد خود در مسیر دفاع از آرمان‌هایشان جانفشانی کردند.