به گزارش خبرگزاری مهر، در میثاق نامه جامعه ورزش که شامگاه دوشنبه در میدان انقلاب قرائت شد آمده است: «ما، فرزندان غیور و آحاد جامعه ورزش ایران اسلامی، از گودهای زورخانه تا مستطیل‌های سبز و سالن‌های پرشور رقابت، با اراده‌هایی استوار و گام‌هایی محکم گرد هم آمده‌ایم تا از عمق جان و به نمایندگی از جامعه ورزش، عهدی ماندگار و تاریخی ببندیم.

امروز، در این لحظات باشکوه، در تجدید میثاق با آرمان‌های بلند معمار کبیر انقلاب و در امتداد راه شهیدان والامقام ایران، با قلبی سرشار از ایمان، یقین و بصیرت، عهد و پیمان خود را اعلام می‌داریم. ما در میدان‌های نفس‌گیر رقابت ورزشی آموخته‌ایم که پیش از رسیدن به قله‌های قهرمانی، باید در مکتب اصیل پهلوانی، عشق به وطن و خدمت به مردم پرورش یابیم. برای ما، هر مدالی که بر سینه ورزشکار ایرانی می‌درخشد، یادآور ایثار و جان‌فشانی شهیدانی است که راه عزت، امنیت و استقلال را برای این آب و خاک هموار کردند.

ما، فرزندان سرزمینی هستیم که رستم، نماد پهلوانی و غیرت آن است و آرش، جان خویش را برای پاسداری از مرزهای ایران در کمان نهاد؛ سرزمینی که دماوند استوارش نماد پایداری و خلیج همیشه فارسش نشانه هویت، عزت و اقتدار آن است.

روح این پهلوانی در فرهنگ ما با حماسه عاشورا و مکتب امام حسین(ع) پیوند خورده است؛ مکتبی که به ما آموخت عزت را بر ذلت، آزادگی را بر تسلیم و فداکاری را بر آسایش خویش برگزینیم. از همین رو، جامعه ورزش ایران خود را وارث فرهنگ پهلوانی، جوانمردی، ایثار، آزادگی و وطن‌دوستی می‌داند و پیمان می‌بندد که در هر میدان و بر هر سکو، با اخلاق، غیرت و عزت، نام ایران را سربلند نگاه دارد.

هر زمان که با افتخار و صلابت بر بلندای سکوی قهرمانی می‌ایستیم و سرود ملی طنین‌انداز می‌شود، در حقیقت عزت، شکوه و ایستادگی یک ملت سرافراز را به جهانیان نشان می‌دهیم.

اهتزاز پرچم سه رنگ و مقدس جمهوری اسلامی ایران در آوردگاه‌های بین‌المللی، تنها نشانه یک پیروزی ورزشی نیست؛ بلکه نماد غرور ملی و ایستادگی مردمی است که در برابر سختی‌ها و تندبادهای زمانه سر خم نکرده‌اند.

ما، جامعه ورزش ایران، با تکیه بر ایمان به نصرت الهی و با پاسداشت یاد و راه شهیدان، با صدایی رسا اعلام می‌داریم که قهرمانی را با پهلوانی، افتخار را با اخلاق و موفقیت را با خدمت به مردم و ایران معنا خواهیم کرد.

از حماسه عاشورا و پیام آزادگی امام حسین(ع)، از آرش و رستم، از دماوند استوار تا خلیج همیشه فارس، یک‌صدا می‌گوییم: ورزش؛ جان‌فدای ایران.