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۶ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۰۸

عملیات امنیتی در صلاح الدین عراق علیه بقایای داعشی

عملیات امنیتی در صلاح الدین عراق علیه بقایای داعشی

یک منبع امنیتی عراقی از آغاز عملیاتی در دو محور در منطقه رشته‌کوه‌های مکحول، در شرق استان صلاح‌الدین عراق علیه بقایای داعش، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، یک منبع امنیتی عراقی امروز چهارشنبه از آغاز عملیاتی در دو محور در منطقه رشته‌کوه‌های مکحول، در شرق استان صلاح‌الدین عراق، خبر داد.

یک نیروی امنیتی مشترک با پشتیبانی گروه‌های اطلاعاتی، عملیاتی را از دو محور در بخش شمالی رشته‌کوه‌های مکحول، در محدوده شرق صلاح‌الدین، آغاز کرد.

این عملیات شامل پشتیبانی و بازرسی چهار منطقه نزدیک به یکدیگر، متشکل از شیب‌ها و ارتفاعات، در عمقی بالغ بر پنج کیلومتر است.

این منبع بیان کرد که عملیات مذکور در چارچوب راهبرد تقویت امنیت و ثبات در سه‌ماهه پایانی سال ۲۰۲۶ انجام می‌شود؛ راهبردی که ۱۳ منطقه در محدوده استان صلاح‌الدین را در بر خواهد گرفت.

وی اعلام کرد که رشته‌کوه‌های مکحول، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و پاک‌سازی و بازرسی این منطقه برای جلوگیری از حضور هرگونه هسته خفته داعشی ضروری است.

کد مطلب 6992605

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