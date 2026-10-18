آنتروپیک هوش مصنوعی را جایگزین نیروی انسانی تازه کار می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تک‌کرانچ، آنتروپیک معتقد است تجربه این شرکت در به‌کارگیری هوش مصنوعی نشان می‌دهد که این فناوری چگونه سازمان‌دهی کار، شیوه‌های استخدام و تقاضا برای نیروی انسانی را در بخش‌های مختلف اقتصاد متحول می‌کند؛ به‌ویژه آنکه این شرکت بخش قابل‌توجهی از جریان کاری خود را بر پایه هوش مصنوعی طراحی کرده است.

بر اساس این گزارش، آنتروپیک از اوایل سال ۲۰۲۵ میلادی سهم نیروهای کم‌تجربه را در بخش‌های فنی کاهش داده است؛ به‌طوری‌که نسبت این کارکنان از ۲۱ به ۱۴ درصد رسیده است. سهم نیروهای تازه‌کار از استخدام‌های فنی نیز با افت بیشتری، از ۲۷ به ۹ درصد کاهش یافته است.

این شرکت همچنین اعلام کرده است که سهم تیم‌های فنی از نیروی انسانی آن کاهش یافته و از ۶۱ به ۵۶ درصد رسیده است. این تغییر به گسترش طبیعی فعالیت‌های تجاری هم‌زمان با رشد شرکت و استفاده روزافزون از ابزارهای کدنویسی مبتنی بر هوش مصنوعی نسبت داده می‌شود؛ ابزارهایی که به کارکنان غیرفنی امکان می‌دهند شخصاً نرم‌افزار تولید کنند.

طبق گزارش‌ها، یکی از کارکنان آنتروپیک از فشارهای داخلی برای تسریع روند گذار به استفاده از کلاود، دستیار هوش مصنوعی این شرکت، سخن گفته است.

در نظرسنجی انجام‌شده در آوریل ۲۰۲۶، ۲۷ درصد کارکنان اعلام کردند که استفاده از کلاود بهره‌وری آن‌ها را افزایش داده است. همچنین ۲۰ درصد گفتند که ماهیت شغلشان از انجام مستقیم وظایف به مدیریت عملکرد کلاود تغییر کرده است.

یکی از مهندسان آنتروپیک این وضعیت را به مراقبت از کودکان تشبیه کرده است. به گفته او، هر کودک برای جلب توجه والدین نیازهای خود را مطرح می‌کند و نسخه‌های مختلف کلاود نیز به همین شکل، هم‌زمان به توجه و نظارت انسان نیاز دارند.

این تجربه نشان می‌دهد که با افزایش توانایی هوش مصنوعی در تولید محتوا و کد، زمان و ظرفیت شناختی انسان ممکن است به یکی از محدودیت‌های اصلی بهره‌وری تبدیل شود. خروجی‌های تولیدشده باید بررسی، ارزیابی و سازمان‌دهی شوند؛ فرایندی که همچنان به قضاوت انسانی نیاز دارد.

آنتروپیک در عین حال معتقد است استفاده از هوش مصنوعی بهره‌وری کارکنان را افزایش داده است؛ به‌گونه‌ای که هر فرد می‌تواند کد بیشتری تولید کند، نمایندگان فروش قادرند مشتریان بیشتری را پوشش دهند و قراردادهای بیشتری پردازش می‌شوند.

با این حال، این شرکت تأکید می‌کند که افزایش حجم کدنویسی لزوماً به معنای بهبود کیفیت نرم‌افزار یا افزایش تأثیر تجاری نیست. آنتروپیک اعلام کرده است که تاکنون شواهدی از افت کیفیت کدها در نتیجه این تغییرات نیافته است.

در مجموع، تجربه آنتروپیک تصویری از تغییر تدریجی نقش نیروی انسانی در محیط‌های کاری مبتنی بر هوش مصنوعی ارائه می‌دهد؛ تغییری که در آن، توانایی نظارت بر ابزارهای هوشمند، ارزیابی خروجی‌ها و تصمیم‌گیری درباره آن‌ها اهمیت بیشتری پیدا می‌کند و ممکن است فرصت‌های ورود نیروهای تازه‌کار به بازار کار را نیز تحت تأثیر قرار دهد.