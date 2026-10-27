محمد مصباحی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در ساعت ۲۲:۲۵ روز یکشنبه، چهارم آبان‌ماه ۱۴۰۵، حادثه انحراف از مسیر و حریق یک دستگاه خودروی یدک‌کش در کیلومتر ۷۵ آزادراه نطنز - کاشان (۵ کیلومتر پس از عوارضی قمصر) به پایگاه شهدای امدادگر کاشان اعلام شد.

وی ابراز کرد: بلافاصله دو تیم عملیاتی از هلال‌احمر به محل حادثه اعزام شدند.

رئیس جمعیت هلال احمر کاشان تصریح کرد: پس از اطفای حریق خودرو توسط عوامل آتش‌نشانی، نجاتگران هلال‌احمر با حضور در صحنه، عملیات رهاسازی تنها سرنشین (راننده) جان‌باخته این حادثه را انجام داده و پیکر وی را تحویل عوامل قضایی دادند.