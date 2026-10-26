یک نفر در واژگونی نیسان محور میامی- ری آباد جان باخت

علیرضا باغبان در گفتگو با خبرنگار مهر، از واژگونی نیسان پیش از ظهر دوشنبه در کیلومتر ۷۰ محور میامی به ری آباد خبر داد و بیان داشت: بلافاصله امدادگران به محل حادثه اعزام شدند.

وی با اشاره به اینکه بر اثر شدت حادثه یک نفر در دم جان سپرد، ادامه داد: عملیات رها سازی برای متوفی انجام و پیکر فرد به عوامل انتظامی حاضر در صحنه تحویل داده شد.

معاون امداد و نجات هلال احمر استان سمنان اضافه کرد: اندکی صبوری، رعایت سرعت و پرهیز از رانندگی هنگام خستگی از این اتفاقات تلخ پیشگیری کرده و تضمین کننده سلامت سفر است.