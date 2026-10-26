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۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵

یک نفر در واژگونی نیسان محور میامی- ری آباد جان باخت

یک نفر در واژگونی نیسان محور میامی- ری آباد جان باخت

سمنان- معاون امداد و نجات هلال احمر استان سمنان از واژگونی نیسان در محور میامی به ری آباد خبر داد و گفت: این حوادث فوت در دم یک نفر را در پی داشته است.

علیرضا باغبان در گفتگو با خبرنگار مهر، از واژگونی نیسان پیش از ظهر دوشنبه در کیلومتر ۷۰ محور میامی به ری آباد خبر داد و بیان داشت: بلافاصله امدادگران به محل حادثه اعزام شدند.

وی با اشاره به اینکه بر اثر شدت حادثه یک نفر در دم جان سپرد، ادامه داد: عملیات رها سازی برای متوفی انجام و پیکر فرد به عوامل انتظامی حاضر در صحنه تحویل داده شد.

معاون امداد و نجات هلال احمر استان سمنان اضافه کرد: اندکی صبوری، رعایت سرعت و پرهیز از رانندگی هنگام خستگی از این اتفاقات تلخ پیشگیری کرده و تضمین کننده سلامت سفر است.

کد مطلب 6990346

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