واژگونی تویوتا در هرمزگان یک کشته و یک مصدوم برجا گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر، مختار سلحشور اظهار کرد: در پی واژگونی یک دستگاه خودروی تویوتا ۲۷۰۰ در محور بندرعباس به حاجی‌آباد حوالی پایگاه امداد و نجات تنگ‌زاغ تیم امداد و نجات هلال‌احمر به محل حادثه اعزام شد.

وی افزود: پس از اعلام حادثه به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات جمعیت هلال‌احمر یک تیم سه نفره از نجاتگران پایگاه امداد و نجات تنگ‌زاغ شهرستان حاجی‌آباد بلافاصله به محل اعزام و اقدامات امدادی لازم را انجام دادند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر هرمزگان با اشاره به اینکه این خودرو سه سرنشین شامل دو زن و یک مرد داشت، بیان کرد: در این حادثه یکی از سرنشینان زن در صحنه جان باخت و یک نفر دیگر مصدوم شد.

سلحشور ادامه داد: نجاتگران هلال‌احمر پیش از رسیدن عوامل اورژانس اقدامات اولیه پیش‌بیمارستانی را برای مصدوم انجام دادند و سپس وی را برای ادامه روند درمان به عوامل اورژانس تحویل دادند.

وی خاطرنشان کرد: پیکر فرد جان‌باخته نیز به عوامل مربوطه تحویل داده شد.