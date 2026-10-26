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۴ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۰۵

واژگونی تویوتا در هرمزگان یک کشته و یک مصدوم برجا گذاشت

واژگونی تویوتا در هرمزگان یک کشته و یک مصدوم برجا گذاشت

بندرعباس - مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر هرمزگان از واژگونی یک دستگاه خودروی تویوتا ۲۷۰۰ در محور بندرعباس –حاجی‌آباد خبر داد و گفت: در این حادثه یک نفر جان باخت و یک نفر مصدوم شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مختار سلحشور اظهار کرد: در پی واژگونی یک دستگاه خودروی تویوتا ۲۷۰۰ در محور بندرعباس به حاجی‌آباد حوالی پایگاه امداد و نجات تنگ‌زاغ تیم امداد و نجات هلال‌احمر به محل حادثه اعزام شد.

وی افزود: پس از اعلام حادثه به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات جمعیت هلال‌احمر یک تیم سه نفره از نجاتگران پایگاه امداد و نجات تنگ‌زاغ شهرستان حاجی‌آباد بلافاصله به محل اعزام و اقدامات امدادی لازم را انجام دادند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر هرمزگان با اشاره به اینکه این خودرو سه سرنشین شامل دو زن و یک مرد داشت، بیان کرد: در این حادثه یکی از سرنشینان زن در صحنه جان باخت و یک نفر دیگر مصدوم شد.

سلحشور ادامه داد: نجاتگران هلال‌احمر پیش از رسیدن عوامل اورژانس اقدامات اولیه پیش‌بیمارستانی را برای مصدوم انجام دادند و سپس وی را برای ادامه روند درمان به عوامل اورژانس تحویل دادند.

وی خاطرنشان کرد: پیکر فرد جان‌باخته نیز به عوامل مربوطه تحویل داده شد.

کد مطلب 6990869

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