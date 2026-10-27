کرونا و آنفلوانزا به آستانه هشدار رسیدند

به گزارش خبرنگار مهر، قباد مرادی گفت: بر اساس آخرین آمار پایش عفونت‌های تنفسی، میزان مثبت‌شدن تست کووید ۱۹ در افراد دارای علائم تب و سرفه به ۱۶.۵ درصد و میزان مثبت‌شدن تست آنفلوانزا به حدود ۱۰.۶ درصد رسیده است؛ اعدادی که از عبور هر دو بیماری از آستانه هشدار ۱۰ درصدی حکایت دارد.

وی افزود: طبق آخرین آمار اعلام‌شده، میزان مثبت‌شدن تست کرونا در میان افرادی که با علائم تب و سرفه مراجعه کرده‌اند، به ۱۶.۵ درصد رسیده است. همچنین میزان مثبت‌شدن تست آنفلوانزا حدود ۱۰.۶ درصد گزارش شده است.

مدیر مرکز مبارزه با بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت ادامه داد: بر اساس توضیحات ارائه‌شده، زمانی که میزان مثبت‌شدن تست‌ها از ۱۰ درصد فراتر می‌رود، وضعیت در محدوده آستانه هشدار قرار می‌گیرد و رعایت بیشتر توصیه‌های بهداشتی به مردم توصیه می‌شود.

وی تصریح کرد: بر همین اساس، با توجه به آمار فعلی، هر دو بیماری کرونا و آنفلوانزا از آستانه هشدار عبور کرده‌اند و ضرورت توجه بیشتر به توصیه‌های بهداشتی و پیشگیری از انتقال عفونت‌های تنفسی مورد تأکید قرار دارد. مسئولان همچنین اعلام کرده‌اند در صورت افزایش بیشتر شاخص‌ها و عبور از سطح هشدار، اطلاع‌رسانی درباره وضعیت بیماری‌ها تشدید خواهد شد.

بر اساس اعلام مسئولان پایش عفونت‌های تنفسی، وضعیت کووید ۱۹ و آنفلوانزا به‌ طور منظم رصد می‌شود و نتایج این بررسی‌ها معمولاً روزهای یکشنبه یا دوشنبه منتشر می‌شود.