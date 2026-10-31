خبرگزاری مهر، گروه بین الملل: از آغاز تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، نه‌تنها اهداف اعلامی این عملیات محقق نشد، بلکه به اذعان مقامات غربی و رسانه های آمریکایی، بن‌بست راهبردی و شکست‌های میدانی و سیاسی بر متجاوزان تحمیل شد. این جنگ که با حملات گسترده و کشتار غیرنظامیان از جمله دانش‌آموزان بی‌گناه آغاز شد، به‌سرعت ابعاد انسانی، امنیتی و اقتصادی گسترده‌ای پیدا کرد و واکنش‌های متفاوتی را در رسانه‌های بین‌المللی برانگیخت.

رسانه‌های جهان هر یک با رویکردهای خاص خود، تلاش کرده‌اند روایت این جنگ را شکل دهند؛ بررسی این بازتاب‌ها می‌تواند تصویری روشن‌تر از وضعیت واقعی جنگ و چشم‌انداز آن ارائه دهد.

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فارین پالیسی در تحلیلی به قلم امیر هنجانی، عضو هیئت‌مدیره مؤسسه کوئینسی، نوشت بر پایه معیار محدود بشکه‌های صادرشده، خلیج فارس هشت ماه جنگ را بهتر از انتظار بیشتر تحلیلگران انرژی پشت سر گذاشته است. بر پایه داده‌های شرکت ردیابی کشتی کپلر، صادرات نفت از تنگه هرمز و مسیرهای جایگزین در هفته منتهی به ۱۸ اکتبر به‌طور میانگین بیش از ۲۴ میلیون بشکه در روز بود، بالاتر از سطح پیش از جنگ یعنی ۲۳.۳ میلیون بشکه. تحلیلگران جی‌پی مورگان نوشتند بازارهای انرژی به «درگیری ابدی» نزدیک می‌شوند و همین باور در دولت ترامپ شکل گرفته که منطقه می‌تواند دور تازه جنگ را تحمل کند.

اما نویسنده می‌گوید این دیدگاه، میزان جریان نفت و گاز را با وضعیت پالایشگاه‌ها و پایانه‌هایی که آن را منتقل می‌کنند اشتباه می‌گیرد. از آغاز جنگ در ۲۸ فوریه، موشک‌ها و پهپادهای ایران به پالایشگاه‌ها، قطارهای ال‌ان‌جی و پایانه‌های صادراتی در سراسر خلیج فارس آسیب زده‌اند و یمن جبهه دومی در دریای سرخ گشوده‌ است. بخش زیادی از آنچه از دست رفته، سال‌ها زمان برای بازسازی نیاز دارد. هزینه این خسارت عمدتاً بر دوش واردکنندگان آسیا، اروپا و جهان در حال توسعه خواهد بود که سیستم انرژی خود را بر پایه عرضه مطمئن خلیج فارس ساخته‌اند.

گاردین در گزارشی به قلم پاتریک وینتور نوشت بر پایه مطالعه مؤسسه بین‌المللی مطالعات راهبردی (IISS)، کشورهای خلیج فارس ناچارند دفاع‌های تریلیون دلاری خود را با توجه به آسیب‌های واردشده به اقتصادشان و ارزش مبهم پایگاه‌های آمریکا در برابر حملات ایران بازآرایی کنند.

به نوشته این گزارش، در هفته‌های پیش از آتش‌بس ۸ آوریل، ۱۲ کشور منطقه که عمدتاً در خلیج فارس قرار دارند، با ۴۶۷۰ پهپاد انتحاری و بیش از ۱۴۰۰ موشک بالستیک ایران روبه‌رو شدند. نزدیک نیمی از آنها به سمت امارات شلیک شد. اگرچه بیشتر آنها رهگیری شدند، یکی از برآوردهای خسارت زیرساخت انرژی که در گزارش آمده، تا ۵۸ میلیارد دلار است.

به نوشته گاردین، این گزارش می‌گوید جنگ «حقیقت ناخوشایند دیگری» را برای کشورهای خلیج فارس آشکار کرد: نه‌تنها خرید تریلیون دلاری سلاح آمریکایی در لحظه حساس به حمایت آمریکا تبدیل نشد، بلکه ارتش‌های آنها برای نوع جدید جنگ هوایی فرسایشی که با آن روبه‌رو شده‌اند آماده نیستند.

بر پایه این گزارش، ضعف‌های مهم شامل اتکای بیش از حد به سامانه‌های پدافند هوایی و موشکی و مهمات آمریکایی، نبود یکپارچگی دفاعی منطقه‌ای، کمبود توان مین‌روبی، محدودیت گزینه‌های تلافی‌جویانه و هزینه‌های کمرشکن استفاده از سامانه‌های گران‌قیمت برای سرنگونی پهپادها و موشک‌های ارزان است. این مطالعه می‌گوید جنگ نشان داد شراکت‌های امنیتی دیرینه با آمریکا حمایت کافی در برابر حملات ایران را تضمین نکرده و «اگر چیزی باشد، پایگاه‌های آمریکایی و شراکت‌های دفاعی با آمریکا بهانه دیگری برای حملات ایران به کشورهای خلیج فارس فراهم کرده‌اند».

افکار عمومی خلیج فارس نیز در حال تغییر است: از «تأمین‌کننده امنیت» به «بار راهبردی». کریس مورفی، سناتور دموکرات، گفت اگر پایگاه‌ها در ۲۴ ساعت پس از آغاز جنگ از نقشه محو شوند، بازسازی آنها «بی‌فایده» است و آمریکا ناچار است ردپای کوچک‌تری در منطقه داشته باشد.

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الجزیره در مقاله ای نوشت: نشست تهران با حضور نمایندگان عربستان، ترکیه، پاکستان و ایران، گامی اولیه برای مهار تنش میان تهران و واشنگتن است. این سه کشور با توجه به منافع مستقیم خود در ثبات منطقه و برخورداری از روابط متفاوت با دو طرف، می‌توانند زمینه گفت‌وگو و نزدیک‌شدن مواضع را فراهم کنند.

از نگاه نویسنده، جلوگیری از جنگ با منافع ملی عربستان ارتباط مستقیم دارد؛ زیرا درگیری نظامی، تجارت، صادرات انرژی، سرمایه‌گذاری و طرح‌های توسعه اقتصادی منطقه را تهدید می‌کند. ریاض می‌تواند با بهره‌گیری از روابط خود با واشنگتن و کانال‌های ارتباطی با تهران، به تسهیل مذاکرات کمک کند؛ هرچند توانایی تحمیل توافق را ندارد.

نویسنده بر ضرورت توافق‌های مرحله‌ای، تعهدات متقابل، ضمانت‌های اجرایی و سازوکارهای راستی‌آزمایی تأکید می‌کند. همچنین، موفقیت مذاکرات مستلزم ارائه پیشنهادهای روشن از سوی آمریکا و هماهنگی سیاسی و امنیتی در ایران است.

در نهایت، سه سناریو مطرح است: کاهش تدریجی تنش و توافقی پایدار، تفاهمی محدود و شکننده، یا شکست مذاکرات و تشدید تقابل. سرنوشت این روند به اراده تهران و واشنگتن بستگی دارد.

رأی الیوم در مقاله ای نوشت: سه عامل غیر اسرائیلی بر سرنوشت انتخابات این رژیم و آینده آن تأثیر تعیین‌کننده دارند: نخست، عملیات «طوفان‌الاقصی» که هیمنه اسرائیل و اعتبار ارتش و دستگاه‌های امنیتی آن را زیر سؤال برد؛ دوم، مقاومت ایران و متحدانش و توانمندی‌های موشکی پیشرفته آنان؛ و سوم، آرای فلسطینیان داخل اراضی اشغالی که می‌تواند به ابزاری برای شکست دولت نتانیاهو تبدیل شود.

به عقیده نویسنده، گزارش اطلاعاتی منتسب به سیا درباره احتمال فروپاشی اسرائیل، ناشی از شکاف‌های داخلی، کاهش اعتبار بین‌المللی و خسارات جنگ در هفت جبهه است. او اختلاف بنیامین نتانیاهو با ایال زامیر، رئیس ستاد ارتش، بر سر حمله به ایران را نشانه‌ای از این بحران می‌داند.

وی همچنین حمایت علنی دونالد ترامپ از نتانیاهو را ضربه‌ای به ادعای دموکراسی اسرائیل توصیف می‌کند. به باور نویسنده، بحران اصلی پس از انتخابات آغاز خواهد شد و نتانیاهو ممکن است با طرح ادعای تقلب، برای حفظ قدرت تلاش کند. وی در نهایت، ایران و جریان‌های مقاومت را برندگان واقعی این تحولات می‌داند.

المیادین در مقاله ای نوشت: نشست چهارجانبه ایران، عربستان، پاکستان و ترکیه در تهران، در شرایط افزایش احتمال جنگ، می‌تواند گامی برای مهار تنش‌ها و ایجاد امید به همکاری منطقه‌ای باشد. احتمال دارد این ابتکار با اطلاع آمریکا انجام شده باشد تا راه‌حلی میانه با ایران بررسی شود؛ اما ترامپ همچنان خواهان تسلیم کامل ایران است و تنها در صورت شکست نتانیاهو در انتخابات اسرائیل و از دست رفتن اکثریت جمهوری‌خواهان در کنگره، ممکن است به مصالحه تن دهد.

اگر این ابتکار مستقل از واشنگتن بوده باشد، هدف آن جلوگیری از جنگ، حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی، تأمین امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز و پایه‌گذاری نظام امنیت جمعی منطقه‌ای است. تحقق این هدف به اعتمادسازی و حل اختلافات دیرینه نیاز دارد.

نویسنده پیشنهاد می‌کند عربستان، ایران، ترکیه، پاکستان و مصر برای حل بحران‌های لبنان و یمن همکاری کنند. همچنین این کشورها باید با برگزاری نشست فوق‌العاده سازمان همکاری اسلامی، حمایت از فلسطین را تقویت کرده و تعلیق توافق‌های ابراهیم را تا پذیرش تشکیل کشور مستقل فلسطینی به پایتختی قدس شرقی مطالبه کنند.