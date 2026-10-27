به گزارش خبرنگار مهر، مسعود جعفرنژاد صبح سه‌شنبه بمناسبت روز ملی زعفران، در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: سطح زیرکشت زعفران در آذربایجان‌شرقی در سال ۱۴۰۵ به بیش از ۴۸۵ هکتار رسیده است و با توجه به بارندگی‌های مطلوب سال زراعی ۱۴۰۴ تا ۱۴۰۵، پیش‌بینی می‌شود بیش از ۳.۲ تن زعفران خشک در استان تولید شود.

وی با اشاره به ظرفیت‌های اقلیمی و کشاورزی آذربایجان‌شرقی برای توسعه کشت زعفران افزود: نیاز آبی نسبتاً پایین و ارزش اقتصادی این محصول، زمینه مناسبی برای گسترش کشت آن در مناطق مستعد استان فراهم کرده است و می‌تواند در اصلاح الگوی کشت و تنوع‌بخشی به تولیدات کشاورزی نقش داشته باشد.

مرند پیشتاز تولید زعفران در آذربایجان‌شرقی

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌شرقی با بیان اینکه متوسط عملکرد زعفران خشک در هر هکتار از مزارع شهرستان مرند حدود هفت کیلوگرم است، گفت: شهرستان‌های مرند، تبریز، میانه، اهر و آذرشهر بیشترین سطح زیرکشت این محصول را در استان به خود اختصاص داده‌اند.

جعفرنژاد ادامه داد: مرند با بیش از ۲۹۰ هکتار سطح زیرکشت و تولید پیش‌بینی‌شده یک‌هزار و ۹۶۰ کیلوگرم زعفران خشک، رتبه نخست استان را در تولید این محصول دارد.

وی درباره جایگاه آذربایجان‌شرقی در سطح زیرکشت زعفران کشور اظهار کرد: سطح زیرکشت این محصول در کشور حدود ۱۳۳ هزار هکتار برآورد می‌شود و سهم آذربایجان‌شرقی از این میزان حدود ۰.۴ درصد است؛ بر این اساس، استان از نظر سطح زیرکشت زعفران در رتبه دوازدهم کشور قرار دارد.

قیمت هر کیلوگرم زعفران خشک تا ۳۵۰ میلیون تومان

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌شرقی با اشاره به ارزش اقتصادی زعفران بیان کرد: برآوردهای موجود نشان می‌دهد قیمت هر کیلوگرم گل تر زعفران بین چهار میلیون و ۵۰۰ هزار تا پنج میلیون تومان و قیمت عمده‌فروشی هر کیلوگرم زعفران خشک بین ۲۸۰ تا ۳۵۰ میلیون تومان است.

وی افزود: توسعه اصولی کشت زعفران می‌تواند به افزایش درآمد بهره‌برداران و ایجاد فرصت‌های اشتغال در مناطق روستایی کمک کند؛ با این حال، تحقق این ظرفیت به ارتقای کیفیت محصول، تأمین نهاده‌های مورد نیاز و حمایت از کشاورزان وابسته است.

هزینه میلیاردی تأمین پیاز زعفران برای هر هکتار

جعفرنژاد تأمین پیاز زعفران را از نیازهای اساسی توسعه این محصول در استان دانست و گفت: پیاز مورد نیاز برای کشت در آذربایجان‌شرقی از استان خراسان و همچنین از ظرفیت‌های موجود در شهر بناب جدید شهرستان مرند تأمین می‌شود.

وی با اشاره به میزان مصرف این نهاده اظهار کرد: برای کشت هر هکتار زعفران به حدود پنج تا هفت تن پیازچه نیاز است و متوسط قیمت هر کیلوگرم پیازچه در سال جاری ۲۵۰ هزار تومان بوده است.

به گفته وی، بر این اساس، هزینه تأمین پیازچه برای احداث هر هکتار مزرعه زعفران، بسته به میزان مصرف، بین یک میلیارد و ۲۵۰ میلیون تا یک میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومان برآورد می‌شود.

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌شرقی بالا بودن هزینه اولیه تأمین پیاز زعفران را یکی از موانع توسعه کشت این محصول عنوان کرد و افزود: حمایت از تولیدکنندگان، تسهیل دسترسی به نهاده‌های باکیفیت و فراهم‌کردن زمینه سرمایه‌گذاری در بخش فرآوری و بسته‌بندی می‌تواند در افزایش سطح زیرکشت و تولید استان مؤثر باشد.

زعفران؛ گزینه‌ای برای بهینه‌سازی مصرف آب

جعفرنژاد با اشاره به نیاز آبی زعفران گفت: نیاز آبی این محصول با توجه به میانگین بارندگی، حدود دو هزار و ۵۰۰ مترمکعب در هکتار برآورد می‌شود و بخش مهمی از آبیاری آن در فصل پاییز و زمستان انجام می‌گیرد؛ دوره‌ای که نیاز آبی بسیاری از محصولات باغی و زراعی کاهش می‌یابد.

وی افزود: از این رو، زعفران در مناطق دارای شرایط اقلیمی مناسب می‌تواند به‌عنوان یکی از گزینه‌های قابل بررسی برای بهینه‌سازی مصرف آب و تنوع‌بخشی به الگوی کشت مطرح باشد.

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌شرقی با اشاره به نام‌گذاری پنجم آبان به‌عنوان روز ملی زعفران اظهار کرد: این مناسبت فرصتی برای توجه بیشتر به ظرفیت‌های اقتصادی، کشاورزی و صادراتی این محصول و پاسداشت تلاش زعفران‌کاران است.

وی تأکید کرد: توسعه پایدار کشت زعفران علاوه بر افزایش تولید، به ارتقای کیفیت محصول، کاهش هزینه‌های تولید، تقویت زنجیره تأمین و فرآوری، توسعه بازارهای داخلی و خارجی و حمایت هدفمند از بهره‌برداران نیاز دارد؛ اقداماتی که می‌تواند به افزایش درآمد کشاورزان و تقویت جایگاه زعفران ایرانی در بازارهای بین‌المللی کمک کند.