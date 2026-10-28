کرایه حمل کالا از ترکیه به ایران به ۷ هزار دلار رسید

احسان ملک‌زاده، رئیس هیئت‌مدیره انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی ایران، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تداوم تردد در مرزهای تجاری کشور گفت: در حال حاضر، با وجود جریان تردد در تمامی مرزها، ایستایی کامیون‌ها افزایش یافته و مدت توقف در برخی مرزها به حداقل ۱۰ تا ۱۵ روز رسیده است.

وی افزود: بیشترین تعداد کامیون‌های متوقف‌شده در مرز بازرگان قرار دارند و در سایر مرزهای کشور نیز با ایستایی قابل‌توجهی مواجه هستیم.

توقف ۷ تا ۸ ماهه کانتینرهای ایرانی در کشورهای همسایه ‌و پاکستان

ملک‌زاده با اشاره به بلاتکلیفی کالاهای ایرانی در کشورهای همسایه از زمان جنگ رمضان اظهار کرد: بخشی از کالاهای کشور از زمان جنگ رمضان در پاکستان و کشورهای حاشیه خلیج فارس دپو شده‌اند و هزینه‌های انبارداری و دموراژ کانتینر به آن‌ها تعلق گرفته است.

وی یادآور شد: متأسفانه اسناد برخی از این کالاها به نام ایران نیست و صاحبان کالا همچنان برای انتقال آن‌ها به کشور با مشکلاتی مواجه هستند. با توجه به اینکه برخی کانتینرهای ۲۰ و ۴۰ فوتی حدود هفت تا هشت ماه متوقف مانده‌اند، هزینه حق توقف این کانتینرها نیز قطعاً رقم قابل‌توجهی خواهد بود و این مسئله در آینده آثار خود را نشان خواهد داد.

رئیس هیئت‌مدیره انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی ایران درباره هزینه ترخیص کالاهای متوقف‌شده در پاکستان گفت: هزینه ترخیص به نوع و ارزش کالا، سلامت آن و سایر عوامل بستگی دارد؛ بنابراین، در حال حاضر نمی‌توان رقم دقیقی برای ترخیص این کالاها اعلام کرد.

وی یادآور شد: از سوی دیگر هزینه‌های مربوط به قبض انبار، ترخیص یا ترانزیت کالاها به ایران، به مدت توقف کالا در بندر واسط، زمان تخلیه و فاصله زمانی تا بارگیری مجدد روی کشتی یا انتقال از طریق جاده بستگی دارد. پس از مشخص‌شدن زمان و فرایند حمل مجدد، هزینه‌های مربوط نیز قابل محاسبه خواهد بود.

ملک‌زاده با اشاره به افزایش چشمگیر کرایه حمل کالا از ترکیه به ایران تصریح کرد: یکی از دلایل اصلی افزایش کرایه حمل در این مسیر، ایستایی کامیون‌ها در پشت مرزهاست. از سوی دیگر، کمبود کامیون در ترکیه نیز موجب شده است حمل بارهای وارداتی ایران با افزایش قابل‌توجه کرایه مواجه شود.

وی ادامه داد: زمانی که راننده ناچار است مدت زیادی پشت مرز متوقف بماند، برای ادامه فعالیت خود باید هزینه‌های این توقف را در محاسباتش لحاظ کند تا حمل بار از نظر اقتصادی برای او توجیه داشته باشد. در حال حاضر، کرایه حمل در برخی موارد به حدود ۷ هزار دلار می‌رسد؛ البته رقم نهایی به نوع کالا و محل بارگیری آن بستگی دارد.

توقف ۳۶۰۰ کامیون پشت مرز میرجاوه

رئیس هیئت‌مدیره انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی ایران با اشاره به وضعیت مرزهای شرقی کشور گفت: در مرز میرجاوه نیز امروز حدود ۳ هزار و ۶۰۰ کامیون در وضعیت توقف یا ایستایی پشت مرز قرار دارند، اما تردد همچنان جریان دارد.

وی ادامه داد: در مرزهای شمالی کشور، از جمله اینچه‌برون، لطف‌آباد و سرخس نیز تردد ریلی و جاده‌ای برقرار است و میزان ترانزیت در این مسیرها افزایش یافته است.

ملک‌زاده با اشاره به تغییر مسیر بخشی از حمل‌ونقل کالا در پی محدودیت‌های مسیر دریایی اظهار کرد: پیش از این، حدود ۷۰ درصد صادرات و ۸۰ درصد واردات کشور از طریق دریا انجام می‌شد، اما اکنون بخشی از این جابه‌جایی‌ها به مسیرهای جاده‌ای منتقل شده است.

رئیس هیئت‌مدیره انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی ایران در پایان خاطرنشان کرد: پیش از این، سهم حمل‌ونقل جاده‌ای حدود ۸ تا ۹ درصد و سهم حمل‌ونقل ریلی بین‌المللی حدود ۲ تا ۳ درصد بود. با انتقال بخشی از حمل‌ونقل دریایی به مسیرهای زمینی، طبیعی است که در مسیرهای مختلف با افزایش ترافیک و فشار بر ظرفیت حمل‌ونقل مواجه شویم.