اجرای طرح تحقیقاتی کنترل سفیدک سطحی تاغ در ۱۰ هکتار تاغزارهای سرخه

حمیدرضا عبدوس در گفتگو با خبرنگار مهر، پیرامون طرح مطالعاتی پیرامون تاغ اظهار کرد: طرح تحقیقاتی کنترل سفیدک سطحی تاغ در ۱۰ هکتار تاغزارهای سرخه است.

وی توضیح داد: این طرح با همکاری مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور و با استفاده از ترکیب زیستی «تریکولند» شامل قارچ و باکتری، به‌صورت پایلوت در تاغزارهای صوفی‌آباد سرخه در حال اجرا است.

رئیس اداره حفاظت و حمایت منابع طبیعی استان سمنان با بیان اینکه این طرح برای نخستین بار در کشور اجرا می‌شود، افزود: هدف از اجرای این طرح، بررسی اثربخشی روش‌های زیستی در کنترل بیماری سفیدک سطحی تاغ و دستیابی به راهکارهای علمی برای حفاظت از این گونه ارزشمند است.

عبدوس با اشاره به بازدید نرگس حاتمی، کارشناس مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور، از روند اجرای طرح بیان کرد: همکاری کارشناسان تحقیقاتی و مجموعه منابع طبیعی می‌تواند زمینه ارزیابی دقیق‌تر روش‌های نوین کنترل بیماری‌های گیاهی را فراهم کند.

وی با تأکید بر اهمیت تاغزارها در تثبیت خاک و جلوگیری از گسترش بیابان‌زایی افزود: تاغ از گونه‌های ارزشمند مناطق خشک و بیابانی است و حفاظت از آن نقش مهمی در حفظ پوشش گیاهی و صیانت از عرصه‌های منابع طبیعی دارد.

رئیس اداره حفاظت و حمایت منابع طبیعی استان سمنان خاطرنشان کرد: نتایج این طرح تحقیقاتی پس از بررسی میزان اثربخشی ترکیب زیستی تریکولند، می‌تواند در تصمیم‌گیری برای استفاده از این روش در سایر تاغزارها و توسعه راهکارهای زیستی مدیریت بیماری‌های گیاهی مورد توجه قرار گیرد.