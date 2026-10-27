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۵ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۰۹

اجرای طرح تحقیقاتی کنترل سفیدک سطحی تاغ در ۱۰ هکتار تاغزارهای سرخه

اجرای طرح تحقیقاتی کنترل سفیدک سطحی تاغ در ۱۰ هکتار تاغزارهای سرخه

سرخه- رئیس اداره حفاظت و حمایت منابع طبیعی استان سمنان از اجرای پایلوت طرح تحقیقاتی کنترل بیماری سفیدک سطحی تاغ در ۱۰ هکتار از تاغزارهای صوفی‌آباد شهرستان سرخه خبر داد.

حمیدرضا عبدوس در گفتگو با خبرنگار مهر، پیرامون طرح مطالعاتی پیرامون تاغ اظهار کرد: طرح تحقیقاتی کنترل سفیدک سطحی تاغ در ۱۰ هکتار تاغزارهای سرخه است.

وی توضیح داد: این طرح با همکاری مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور و با استفاده از ترکیب زیستی «تریکولند» شامل قارچ و باکتری، به‌صورت پایلوت در تاغزارهای صوفی‌آباد سرخه در حال اجرا است.

رئیس اداره حفاظت و حمایت منابع طبیعی استان سمنان با بیان اینکه این طرح برای نخستین بار در کشور اجرا می‌شود، افزود: هدف از اجرای این طرح، بررسی اثربخشی روش‌های زیستی در کنترل بیماری سفیدک سطحی تاغ و دستیابی به راهکارهای علمی برای حفاظت از این گونه ارزشمند است.

عبدوس با اشاره به بازدید نرگس حاتمی، کارشناس مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور، از روند اجرای طرح بیان کرد: همکاری کارشناسان تحقیقاتی و مجموعه منابع طبیعی می‌تواند زمینه ارزیابی دقیق‌تر روش‌های نوین کنترل بیماری‌های گیاهی را فراهم کند.

وی با تأکید بر اهمیت تاغزارها در تثبیت خاک و جلوگیری از گسترش بیابان‌زایی افزود: تاغ از گونه‌های ارزشمند مناطق خشک و بیابانی است و حفاظت از آن نقش مهمی در حفظ پوشش گیاهی و صیانت از عرصه‌های منابع طبیعی دارد.

رئیس اداره حفاظت و حمایت منابع طبیعی استان سمنان خاطرنشان کرد: نتایج این طرح تحقیقاتی پس از بررسی میزان اثربخشی ترکیب زیستی تریکولند، می‌تواند در تصمیم‌گیری برای استفاده از این روش در سایر تاغزارها و توسعه راهکارهای زیستی مدیریت بیماری‌های گیاهی مورد توجه قرار گیرد.

کد مطلب 6991489

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