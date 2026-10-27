ارسال ۹۸۰۰ اثر به جشنواره ملی رویش در دانشگاه کردستان

مهدی صالحی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به میزبانی این دانشگاه در سیزدهمین و چهاردهمین دوره جشنواره ملی رویش اظهار کرد: این جشنواره بستری برای شناسایی توانمندی‌های دانشجویان، پرورش خلاقیت و معرفی ظرفیت‌های فرهنگی، هنری و ادبی دانشگاه‌های کشور است.

وی افزود: در مجموع ۹ هزار و ۸۰۰ اثر به دبیرخانه این دو دوره جشنواره ارسال شده است که پس از طی مراحل داوری و ارزیابی، آثار برگزیده برای حضور در جشنواره انتخاب می‌شوند.

صالحی با بیان اینکه جشنواره ملی رویش از رویدادهای فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دانشگاه‌هاست، تصریح کرد: شناسایی و معرفی دستاوردهای کانون‌های فرهنگی، هنری، دینی و اجتماعی دانشگاه‌ها و فراهم‌کردن زمینه تبادل تجربه میان آن‌ها از اهداف برگزاری این رویداد به شمار می‌رود.

معاون فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی دانشگاه کردستان، تقویت خلاقیت و شکوفایی استعدادهای دانشجویی را از دیگر اهداف جشنواره دانست و گفت: اعضای مجمع عمومی و شوراهای مرکزی کانون‌های فرهنگی، دبیران کانون‌ها، دبیران شوراهای هماهنگی و کارشناسان حوزه‌های فرهنگی، هنری، اجتماعی و دینی از مخاطبان اصلی این جشنواره هستند.

رقابت کانون‌های فرهنگی در ۶ رشته

وی با اشاره به برگزاری جشنواره در دو بخش رقابتی کانون‌ها و دانشجویان بیان کرد: بخش رقابتی کانون‌ها در ۶ رشته برگزار می‌شود و عملکرد و دستاوردهای کانون‌های فرهنگی دانشگاه‌ها در محورهایی همچون کانون برتر، نوآوری فرهنگی و اجتماعی، فضای مجازی و فعالیت‌های دیجیتال، مسئولیت اجتماعی، نشریات کانونی، گفت‌وگوی دانشجویی و کرسی‌های آزاداندیشی، هویت ایرانی و اسلامی و دانشگاه برتر مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

صالحی ادامه داد: بخش رقابتی دانشجویان نیز در هفت رشته و ۲۰ حوزه فرهنگی و هنری برگزار می‌شود و آثار ارسالی در زمینه‌های ادبی، صداپیشگی و مجری‌گری، صنایع دستی، فیلم‌سازی، موسیقی، هنرهای تجسمی و هنرهای نمایشی به رقابت می‌پردازند.

وی درباره جزئیات رشته ادبی گفت: شعر، ترانه، داستان کوتاه، فیلمنامه، نمایشنامه و طرح پادکست از جمله محورهای این رشته است. در رشته صداپیشگی و مجری‌گری نیز آثار مرتبط با دوبله، گویندگی و اجرای برنامه‌ها بررسی می‌شود.

معاون فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی دانشگاه کردستان افزود: در بخش صنایع دستی، دست‌سازه‌های رویش، نقش‌بافته‌های رویش و طراحی دوخت و لباس ارزیابی می‌شوند و فیلم کوتاه، فیلم مستند و نماهنگ یا کلیپ نیز محورهای رشته فیلم‌سازی را تشکیل می‌دهند.

صالحی با تشریح بخش موسیقی عنوان کرد: موسیقی سنتی و نواحی، اجرای انفرادی و گروهی موسیقی سنتی و آواز انفرادی و گروهی از محورهای ارزیابی آثار دانشجویان در این رشته است.

وی درباره رشته هنرهای تجسمی نیز گفت: آثار خوشنویسی، گرافیک، نقاشی و طراحی، مجسمه‌سازی و حجم، عکاسی با دوربین و عکاسی با تلفن همراه در این بخش بررسی می‌شوند.

معاون فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی دانشگاه کردستان خاطرنشان کرد: در رشته هنرهای نمایشی نیز آثار و اجراهای دانشجویان در حوزه‌های تئاتر صحنه‌ای، خیابانی، عروسکی، آیینی و سنتی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.