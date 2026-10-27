به گزارش خبرنگار مهر، مختار احمدی بعدازظهر سه‌شنبه در جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان مرکزی اظهار کرد: از مجموع کارگران آسیب‌دیده، ۱۶ بنگاه اقتصادی درخواست معرفی نیروی کار داشتند و در این زمینه نیز اقدامات لازم برای تأمین و معرفی نیروی انسانی انجام شد.

وی افزود: در جلسه اسفندماه سال گذشته، برقراری مقرری بیمه بیکاری کارگران آسیب‌دیده با همکاری دستگاه‌های مسئول و در بازه زمانی یک‌ماهه مورد تأکید قرار گرفت.

احمدی تصریح کرد: در ماه نخست سال جاری، با همکاری سازمان تأمین اجتماعی، بخشی از کارگرانی که شغل خود را از دست داده بودند، تحت پوشش بیمه بیکاری قرار گرفتند تا بخشی از فشارهای معیشتی ناشی از بیکاری کاهش یابد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی ادامه داد: ۴۱ بنگاه اقتصادی نیز بطور غیرمستقیم با ۲ هزار کارگر تحت تأثیر بیکاری قرار گرفتند که برای این افراد مقرری بیمه بیکاری برقرار شد.

وی تاکید کرد: در این مدت، حدود ۱۰ جلسه کمیته فنی بیکاری با هدف بررسی وضعیت اشتغال، برقراری مقرری بیمه بیکاری و تسهیل بازگشت کارگران به چرخه تولید برگزار شد.

احمدی افزود: برگزاری جلسات مستمر به ریاست استاندار مرکزی و پیگیری مشکلات بنگاه‌های اقتصادی در سطح استان و شهرستان‌ها، نقش مؤثری در حمایت از واحدهای تولیدی و جلوگیری از گسترش بیکاری داشته است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی گفت: نشست‌های تخصصی با کارآفرینان و کارفرمایان با هدف بازگشت کارگران به اشتغال و جلوگیری از تداوم بیکاری برگزار شد و تعامل کارگران و کارفرمایان نقش مؤثری در حفظ اشتغال و تداوم فعالیت بنگاه‌های تولیدی استان مرکزی داشته است.

وی ادامه داد: شرکت آذرآب با وجود مشکلات اقتصادی و برخورداری از حدود ۱۸۰۰ نیروی انسانی، هیچ‌یک از کارگران خود را اخراج نکرد و شورای اسلامی کار نیز برای کمک به بازسازی شرکت، از بخشی از مطالبات و امتیازات خود صرف‌نظر کرد.

احمدی بیان کرد: تجربه آذرآب نشان داد تعامل و همدلی کارگران و کارفرمایان می‌تواند به حفظ اشتغال، تداوم تولید و عبور از چالش‌های اقتصادی کمک کند.

وی افزود: در جریان جنگ تحمیلی رمضان و آسیب‌های واردشده به بنگاه‌های اقتصادی، ۴۴۰۰ کارگر به‌صورت مستقیم تحت تأثیر قرار گرفتند که با پیگیری‌های انجام‌شده، ۲ هزار و ۵۳۷ نفر از آنان به‌تدریج به کار بازگشتند.

۱۶۰۰ میلیارد تومان تسهیلات اشتغال‌زایی برای استان مرکزی ابلاغ شد

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی گفت: از محل ماده ۹۵ قانون بودجه و سهمی که در اختیار استانداران قرار دارد، یک‌هزار و ۶۷۷ میلیارد تومان تسهیلات برای استان مرکزی اختصاص یافته است.

وی افزود: در بخش دیگری از تسهیلات، از محل جزء ۱۲ و جزء ۲ تبصره ۲ قانون بودجه، منابعی برای حمایت از طرح‌های اشتغال‌زایی پیش‌بینی شده و همچنین ۳۱۲ میلیارد تومان از محل منابع بازگشتی و در قالب جزء ۳، برای پرداخت تسهیلات از طریق دستگاه‌های مرتبط ابلاغ شده است.

احمدی تصریح کرد: سهم ابلاغی تسهیلات در بخش‌های مرتبط با وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی نیز ۳ هزار و ۶۱۶ میلیارد تومان است که برای حمایت از طرح‌های اشتغال‌زا اختصاص یافته است.

وی ادامه داد: تاکنون حدود ۱۶ درصد از تسهیلات ابلاغی پرداخت شده است که یکی از دلایل این میزان عملکرد، ابلاغ نسبتاً دیرهنگام منابع و اعلام سهم استان‌ها در حوالی مردادماه بوده است.

احمدی تاکید کرد: از مجموع یک‌هزار و ۶۷۷ میلیارد تومان تسهیلات اشتغال‌زایی سهم استان مرکزی از محل جزء یک ماده ۹۵ قانون بودجه، بنیاد برکت با عملکرد ۳۳ درصدی در صدر قرار دارد.

وی افزود: همچنین عملکرد کمیته امداد و بنیاد علوی هرکدام ۱۶ درصد، مشاغل خانگی ۱۳ درصد، دفتر امور روستایی ۱۲ درصد و امور عشایری ۷ درصد گزارش شده است.

احمدی بیان کرد: عملکرد پرداخت تسهیلات اشتغال‌زایی استان مرکزی حدود ۱۸ درصد است و تسریع در پرداخت و پیگیری عملکرد دستگاه‌ها برای افزایش جذب منابع در دستور کار قرار دارد.

ثبت ۱۰ هزار و ۳۶۵ فرصت شغلی در سامانه رصد استان مرکزی

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی گفت با اشاره به ثبت ۱۰ هزار و ۳۶۵ فرصت شغلی در سامانه رصد اشتغال استان گفت: این میزان معادل ۴۱ درصد تعهد اشتغال استان است و با توجه به هدف‌گذاری انجام‌شده، عملکرد استان باید به حدود ۵۸ درصد می‌رسید.

وی افزود: این در حالی است که عملکرد فعلی در بخش پرداخت تسهیلات حدود ۱۸ درصد گزارش شده است.

احمدی تصریح کرد: ثبت عملکرد دستگاه‌های اجرایی در سامانه رصد اشتغال، منوط به پرداخت تسهیلات از سوی بانک‌هاست که انتظار می رود بانک‌های عامل با تسریع در پرداخت تسهیلات، زمینه ثبت و تکمیل اطلاعات متقاضیان در سامانه را فراهم کنند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی با اشاره به عملکرد استان مرکزی در جذب تسهیلات اشتغال‌زایی قانون بودجه سال گذشته گفت: استان مرکزی با همکاری شبکه بانکی، دستگاه‌های اجرایی، بنیادها و فرمانداران و با محوریت استاندار، در ارزیابی تسهیلات اشتغال‌زایی میان ۳۱ استان کشور عملکرد برتری ثبت کرد.

وی تاکید کرد: استان مرکزی در چهار سرفصل تسهیلات اشتغال‌زایی و مشاغل خانگی، در سه سرفصل رتبه نخست و در یک سرفصل رتبه سوم کشور را کسب کرد.