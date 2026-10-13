به گزارش خبرنگار مهر، سیدمهدی حسینی ظهر سه شنبه در نشست ستاد اقتصاد مقاومتی و کمیته حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری و تولید شهرستان ساوه، با قدردانی از تلاش صنعتگران و تولیدکنندگان اظهار کرد: فعالان بخش تولید با وجود تحریم‌ها و شرایط جنگی، به‌ویژه در یک سال گذشته، پای کار کشور ایستاده‌اند و تلاش‌های آنان شایسته قدردانی است.

وی افزود: در چنین شرایطی، تسهیل فعالیت تولیدکنندگان و رفع موانع پیش روی آنان یک ضرورت است و نمی‌توان نسبت به مشکلات این بخش بی‌تفاوت بود.

معاون استاندار مرکزی و فرماندار ویژه ساوه با تأکید بر مسئولیت دستگاه‌های اجرایی در حمایت از بخش صنعت گفت: مدیران دستگاه‌های اجرایی باید با تمام توان در کنار صنعتگران باشند و برای حل مشکلات واحدهای تولیدی از هیچ تلاشی دریغ نکنند.

حسینی تصریح کرد: استمرار فعالیت واحدهای صنعتی و حمایت از سرمایه‌گذاران، نقش مهمی در حفظ ظرفیت‌های اقتصادی شهرستان و پایداری اشتغال دارد.

در این نشست که با حضور مسئولان قضایی و اجرایی شهرستان ساوه برگزار شد، اعضای هیئت‌مدیره انجمن صنایع و معادن شهرستان نیز به بیان مسائل و مشکلات خود پرداختند و بر ضرورت همکاری دستگاه‌های مرتبط برای تسهیل فعالیت‌های تولیدی تأکید شد.