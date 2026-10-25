دستگیری دو متهم درگیری مسلحانه بجنورد در کمتر از یک ساعت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری پلیس، سردار علی ندرخانی اظهار داشت: بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد این حادثه در پی اختلافات قبلی رخ داده و مأموران انتظامی با حضور سریع در محل، در کمتر از یک ساعت دو متهم پرونده را شناسایی و دستگیر کردند.

وی در ادامه افزود: در جریان این عملیات، اقلامی مرتبط با پرونده از جمله سلاح گرم نیز کشف و ضبط شده است و پرونده برای تکمیل تحقیقات و طی مراحل قانونی در اختیار مرجع قضایی قرار خواهد گرفت.

فرمانده انتظامی خراسان شمالی با بیان اینکه اختلافات را از مسیر قانونی پیگیری کنید، بیان کرد: کنترل خشم می‌تواند مانع حوادث جبران‌ناپذیر شود و پلیس با قاطعیت و در چارچوب قانون با مخلان امنیت عمومی برخورد می‌کند.