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۳ آبان ۱۴۰۵، ۸:۰۲

دستگیری دو متهم درگیری مسلحانه بجنورد در کمتر از یک ساعت

دستگیری دو متهم درگیری مسلحانه بجنورد در کمتر از یک ساعت

بجنورد- فرمانده انتظامی خراسان شمالی از دستگیری دو متهم پرونده درگیری مسلحانه در بجنورد در کمتر از یک ساعت خبر داد و گفت: اقلام مرتبط با پرونده از جمله سلاح گرم نیز کشف و ضبط شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری پلیس، سردار علی ندرخانی اظهار داشت: بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد این حادثه در پی اختلافات قبلی رخ داده و مأموران انتظامی با حضور سریع در محل، در کمتر از یک ساعت دو متهم پرونده را شناسایی و دستگیر کردند.

وی در ادامه افزود: در جریان این عملیات، اقلامی مرتبط با پرونده از جمله سلاح گرم نیز کشف و ضبط شده است و پرونده برای تکمیل تحقیقات و طی مراحل قانونی در اختیار مرجع قضایی قرار خواهد گرفت.

فرمانده انتظامی خراسان شمالی با بیان اینکه اختلافات را از مسیر قانونی پیگیری کنید، بیان کرد: کنترل خشم می‌تواند مانع حوادث جبران‌ناپذیر شود و پلیس با قاطعیت و در چارچوب قانون با مخلان امنیت عمومی برخورد می‌کند.

کد مطلب 6988739

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