عزیزی: کلاهبرداری با لینک جعلی عکس یادگاری در شیروان کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از خبرگزاری پلیس، سرهنگ سیدسعید عزیزی اظهار کرد: در پی شکایت تعدادی از شهروندان مبنی بر برداشت غیرمجاز از حساب‌های بانکی آنان با ترفند ارسال لینک جعلی عکس یادگاری، رسیدگی به موضوع در دستور کار کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت که با انجام اقدامات فنی و تخصصی، دو متهم این پرونده شناسایی و دستگیر شدند.

وی با بیان اینکه با پیگیری‌های انجام‌شده، بیش از ۵۱۵ میلیون تومان از وجوه کلاهبرداری‌شده به شاکیان عودت داده شد و متهمان پس از تشکیل پرونده برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند، به شهروندان توصیه کرد: از باز کردن لینک‌های ناشناس با عناوینی مانند عکس یادگاری، ابلاغیه قضایی و دریافت جوایز خودداری کرده و اطلاعات بانکی و رمزهای خود را در صفحات مشکوک وارد نکنند.