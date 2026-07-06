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۱۵ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۵۶

پلیس راه قزوین: بازگشت زائران با ترافیک سنگین همراه خواهد بود

پلیس راه قزوین: بازگشت زائران با ترافیک سنگین همراه خواهد بود

قزوین- رئیس پلیس راه استان قزوین گفت: پیش‌بینی می‌شود پس از پایان مراسم تشییع رهبر شهید، آزادراه‌های منتهی به شمال غرب و شمال کشور با ترافیک نیمه‌سنگین تا سنگین مواجه شوند.

سرهنگ حسین تقی‌خانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: شب گذشته آزادراه‌های استان به سمت پایتخت با ترافیک پرحجمی همراه بود، اما همزمان با آغاز مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید، تردد در تمامی محورهای استان روان و بدون مشکل در جریان است.

وی افزود: پیش‌بینی می‌شود با پایان مراسم و آغاز بازگشت زائران، از بعدازظهر و ساعات ابتدایی شب، آزادراه‌های استان به سمت شمال غرب و شمال کشور با ترافیک نیمه‌سنگین و حتی سنگین مواجه شوند که برای مدیریت این شرایط، تمهیدات لازم اندیشیده شده و تمامی تیم‌های پلیس راه در آماده‌باش کامل قرار دارند.

رئیس پلیس راه استان قزوین با تأکید بر لزوم رعایت نکات ایمنی از سوی رانندگان گفت: بسیاری از هموطنان از شب گذشته در مسیر حضور در مراسم بوده‌اند و در طول روز نیز فرصت استراحت کافی نداشته‌اند، بنابراین خستگی و خواب‌آلودگی می‌تواند مهم‌ترین عامل وقوع تصادفات در مسیر بازگشت باشد.

تقی‌خانی تصریح کرد: رانندگان باید پیش از آغاز سفر استراحت کافی داشته باشند و در صورت احساس خستگی یا کاهش تمرکز، از ادامه رانندگی خودداری کرده و در مجتمع‌های خدمات رفاهی یا پارکینگ‌های ایمن حاشیه راه توقف و استراحت کنند.

وی افزود: پیش از آنکه چشم راننده به خواب برود، مغز دچار خواب‌آلودگی می‌شود و در این شرایط قدرت تحلیل و واکنش مناسب کاهش می‌یابد که می‌تواند به وقوع حوادث ناگوار و مرگبار منجر شود.

رئیس پلیس راه استان قزوین همچنین نسبت به استراحت در حاشیه آزادراه‌ها و جاده‌های برون‌شهری هشدار داد و گفت: توقف و استراحت در حاشیه راه‌ها به دلیل سرعت بالای وسایل نقلیه بسیار خطرناک است و رانندگان باید تنها در محل‌های ایمن و پیش‌بینی شده برای استراحت توقف کنند.

وی در پایان با توصیه به رعایت سرعت مطمئنه، حفظ آرامش در رانندگی و استفاده همه سرنشینان از کمربند ایمنی، خاطرنشان کرد: مأموران پلیس راه استان تا پایان روز ۱۹ تیرماه با آمادگی کامل در محورهای مواصلاتی حضور خواهند داشت تا شرایط سفری ایمن برای هموطنان فراهم شود.

کد مطلب 6880636

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