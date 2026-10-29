آمازون دوباره کارمندانش را بیکار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، این تصمیم پس از چند هفته عرضه محصولات جدید، از جمله کتاب‌خوان‌های الکترونیکی کیندل و تبلت‌های تازه، اتخاذ شد.

آمازون در پی پرسش خبرگزاری رویترز، این تعدیل نیرو را تایید کرد. سخنگوی شرکت بدون ارائهٔ جزئیات بیشتر گفت:تصمیم دشواری گرفتیم تا تعداد محدودی از موقعیت‌های شغلی را حذف کنیم.

یک منبع آگاه از امراعلام کرد این تعدیل نیرو حداکثر ۲۵۰ موقعیت شغلی را تحت تأثیر قرار داده و بیشتر شامل مشاغل حوزهٔ توسعه نرم‌افزار بوده است.

به گفته سخنگوی آمازون این تعدیل نیرو به شرکت کمک می‌کند تا کارآمدتر فعالیت کند و ساختار خود را با نقشه راه محصولاتمان هماهنگ‌تر سازد.

همچنین این خرده فروشی آنلاین از یک ساعت زنگ‌دار جدید مجهز به دستیار صوتی الکسا و یک قاب عکس دیجیتال رونمایی کرد.

آمازون طبق روال معمول خود، صبح زود روز چهارشنبه پیامک‌ها و ایمیل‌هایی برای کارکنان ارسال کرد. یکی از پیام‌هایی که رویترز مشاهده کرده بود، از سوی شری رابینسون، معاون منابع انسانی بخش دستگاه‌ها و خدمات، ارسال شده بود. او در این پیام نوشت شرکت ساختار سازمانی خود را به‌طور جامع بررسی کرده و این بررسی به این نتیجه رسیده است که کاهش تعداد کارکنان ضروری است.

آمازون در اوایل همین ماه نیز حدود هزار موقعیت شغلی را در بخش اصلی خرده‌فروشی خود حذف کرده بود.

این شرکت قرار است گزارش درآمدهای سه‌ماهه سوم خود را پس از پایان معاملات بازار در روز پنجشنبه منتشر کند.