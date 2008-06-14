1700 میلیارد ریال در آمد پیش بینی شده هرمزگان

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، طالب زارع ظهر امروز در حاشیه نشست کارگروه ساماندهی اوقات فراغت جوانان در جمع خبرنگاران اظهار داشت: سهم مالیات از درآمدهای استان 66 درصد، سهم کالا و خدمات 20 درصد و سهم جرایم و خسارات نیز 14 درصد لحاظ شده است که با توجه به روند وصولی درآمدها در دو ماهه ابتدایی سال جاری میزان تحقق درآمدها به 132 درصد رسیده است.

وی بیان داشت: در میان عملکرد دستگاهها، اداره کل استاندارد با 202 درصد تحقق مصوبات در دو ماه رتبه اول و دو دستگاه گمرکات و امور مالیاتی هرمزگان نیز به ترتیب با 178 درصد و 118 درصد در رتبه های دوم و سوم قرار دارند.

زارع اظهار داشت: بر این اساس پیش بینی می شود درآمد 1700 میلیارد تومانی پیش بینی شده امسال به صورت کامل محقق شده و اقزایش درآمد نیز تا پایان سال به ثبت برسد.