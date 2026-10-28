حجت الله بهرامی، کارشناس حوزه اجتماعی، در گفتگو خبرنگار مهر، با اشاره به حضور جوانان در فضای مجازی و میدان نبرد، اظهار داشت: آنچه امروز در میدان مشاهده می‌کنیم، عمدتاً جوانانی با شور انقلابی و روحیه بالا هستند که در فضای دیجیتال نیز کنشگری فعالی دارند.

وی با تأکید بر تفاوت جنگ‌های امروز با جنگ تحمیلی هشت ساله گفت: برخلاف جنگ‌های سنتی، امروز شاهد هم‌پوشانی میدان و فضای دیجیتال هستیم. جنگ کنونی، جنگ شناختی است و برنده کسانی هستند که در رسانه‌ها خوب عمل کنند، فریب اخبار جعلی را نخورند و بتوانند خبرهای فیک را از اخبار اصلی تشخیص دهند.

این کارشناس حوزه اجتماعی با اشاره به فعالیت جوانان در فضای مجازی تصریح کرد: جوانان ما بسیار فعال هستند؛ هم به توییت‌های مختلف پاسخ می‌دهند و هم با ساخت انیمیشن‌ها و تولیدات جدید توانسته‌اند تا حدودی حقانیت جنگ و مظلومیت مردم فلسطین و مقاومت را به جهانیان برسانند.

بهرامی در پاسخ به پرسشی درباره اهمیت «روایت درست و به‌موقع» گفت: امکانات دشمن بسیار بیشتر از ماست، اما جوانان ما با همین امکانات محدود خوب ظاهر شده‌اند. مهم‌ترین نکته این است که بتوانند خبرهای جعلی را تشخیص دهند و به‌موقع هم به مردم خودمان اطلاع‌رسانی کنند و هم پاسخ دشمن را بدهند.

وی درباره تفاوت کنشگری جوانان در جنگ تحمیلی با جنگ کنونی اظهار داشت: در جنگ تحمیلی، نبردهای زمینی و حضور در جبهه‌ها اولویت بیشتری داشت. امروز جوانان با ثبت‌نام در طرح‌هایی مانند «جان‌فدا»، امدادرسانی و مشارکت در بازسازی، نقش بسیار خوبی ایفا کرده‌اند.

این کارشناس حوزه اجتماعی درباره مهارت‌های لازم برای کنشگری مؤثر جوانان گفت: آشنایی هرچه بیشتر با موضوعات رسانه‌ای ضروری است. همچنین آموزش‌های نظامی اولیه و تاکتیک‌های دفاعی برای احتمالات آینده در طرح جان‌فدا ارائه می‌شود تا آمادگی حضور همه‌جانبه در پهنه کشور وجود داشته باشد.

بهرامی درباره نقش خانواده، دانشگاه، مسجد و نهادهای مدنی خاطرنشان کرد: خانواده نقش بسزایی دارد، زیرا جوانان از انگیزه پدر و مادر خود تأثیر می‌پذیرند. در میادین شاهد حضور خانوادگی جوانان هستیم؛ حتی برخی زوج‌های جوان مراسم عروسی خود را در میادین برگزار کردند تا به دشمن نشان دهند که در هر شرایطی زندگی عادی خود را ادامه می‌دهند و معطل یاوه‌گویی دشمن نیستند.

وی در پاسخ به سؤالی درباره تأثیر کنشگری جوانان بر هویت ملی و اعتماد اجتماعی گفت: مقاومت ما تأثیرات مثبتی در کشورهای همسایه و میان مسلمانان داشته است. نمونه‌های متعددی از مشارکت جوانان و نوجوانان در کمک به جبهه مقاومت مشاهده می‌شود؛ از اهدای دوچرخه برای فروش و کمک به جنگ تا خواندن دعای فرج در مسیر میدان. این حرکت‌ها نشان‌دهنده تأثیرگذاری عمیق بر نسل جدید است.

بهرامی در پایان با اشاره به پیوند جنگ تحمیلی و جنگ کنونی افزود: نمونه بارز این ارتباط، مقام معظم رهبری هستند که خود رزمنده دوران دفاع مقدس بوده و امروز به‌عنوان فرمانده جنگ، با تمام توان در برابر استکبار حضور دارند و این پیوند میان دو دوران برقرار شده است.