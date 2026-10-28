به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا اکبری اظهار کرد: در پی دریافت گزارش وقوع آتش‌سوزی از طریق مرکز پیام ۱۲۵، نیروهای آتش‌نشانی و امداد و نجات به محل حادثه در آفتاب ۳۴، واقع در بلوار امام خمینی (ره) آمل اعزام شدند.

وی افزود: با توجه به وسعت حریق، بیش از پنج دستگاه خودروی سنگین و امدادی از پایگاه مرکزی و ایستگاه فرهنگ‌شهر سازمان آتش‌نشانی آمل برای مهار آتش به محل اعزام شدند.

رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری آمل با اشاره به محل آغاز آتش‌سوزی بیان کرد: حریق از انبار فروشگاه که در قسمت بالایی واحد تجاری و متصل به سقف قرار داشت، آغاز شده و شعله‌های آتش به سمت بخش‌های پایین‌تر گسترش یافته بود.

اکبری ادامه داد: در این عملیات، ۱۸ آتش‌نشان و نیروی امدادی مشارکت داشتند و پس از چهار ساعت تلاش مستمر، آتش به‌طور کامل مهار و خاموش شد.

وی با بیان اینکه این حادثه تلفات جانی و مصدوم نداشت، خاطرنشان کرد: دود ناشی از شدت آتش‌سوزی به تعدادی از مغازه‌های مجاور و ساختمان‌های مسکونی اطراف نیز سرایت کرده بود.

علت وقوع آتش‌سوزی و میزان خسارت‌های واردشده در این گزارش اعلام نشده است.