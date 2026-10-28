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۶ آبان ۱۴۰۵، ۱۱:۱۰

۱۳ آبان در گیلانغرب با حضور مردم و دانش‌آموزان برگزار می‌شود

۱۳ آبان در گیلانغرب با حضور مردم و دانش‌آموزان برگزار می‌شود

کرمانشاه - مسئولان گیلانغرب در نشست هماهنگی مراسم ۱۳ آبان، بر مشارکت گسترده مردم و دانش‌آموزان در این آیین که ساعت ۹:۳۰ برگزار می‌شود، تأکید کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه هماهنگی برگزاری مراسم یوم‌الله ۱۳ آبان، روز دانش‌آموز و روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، صبح چهارشنبه با حضور حجت‌الاسلام ساداتی امام جمعه، حشمت رضایی فرماندار، سرهنگ پاسدار محمد شریفی فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه و اعضای ستاد برگزاری مراسم در شهرستان گیلانغرب برگزار شد.

در این نشست، راهکارهای برگزاری باشکوه مراسم ۱۳ آبان و نحوه هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، فرهنگی و آموزشی مورد بررسی قرار گرفت. همچنین بر فراهم‌کردن زمینه حضور گسترده اقشار مختلف مردم، به‌ویژه دانش‌آموزان و فرهنگیان، در این مراسم تأکید شد.

حاضران در جلسه با اشاره به اهمیت تاریخی یوم‌الله ۱۳ آبان، بر ضرورت تبیین پیام‌ها و ابعاد این روز برای نسل نوجوان و جوان تأکید کردند و مشارکت مردمی را از محورهای مهم برگزاری هرچه باشکوه‌تر مراسم دانستند.

بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، مراسم گرامیداشت یوم‌الله ۱۳ آبان در شهرستان گیلانغرب، روز ۱۳ آبان‌ماه ساعت ۹:۳۰ صبح در میدان توحید، مقابل مسجد جامع، برگزار خواهد شد.

کد مطلب 6992436

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