چین به دنبال گسترش سلطه بر بازار جهانی آلومینیوم

به گزارش خبرنگار مهر، تولیدکنندگان آلومینیوم چین در حال گسترش فعالیت‌های خود در کشورهای دیگر هستند؛ روندی که با محدودیت افزایش ظرفیت تولید داخلی چین همراه شده و می‌تواند توازن عرضه و تقاضا در بازار جهانی این فلز را تغییر دهد.

بررسی رویترز از اطلاعات شرکت‌ها و اسناد دولتی نشان می‌دهد سرمایه‌گذاران چینی دست‌کم ۱۵ میلیون تن ظرفیت سالانه جدید برای تولید آلومینیوم اولیه را در کشورهای جنوب شرق آسیا، خاورمیانه، آسیای مرکزی و آفریقا برنامه‌ریزی کرده‌اند یا خبر داده‌اند. از این میزان، حدود ۲ میلیون و ۸۵۰ هزار تن ظرفیت سالانه در حال ساخت یا راه‌اندازی است.

بر اساس پیش‌بینی مورگان استنلی که در گزارش رویترز نقل شده است، توسعه ظرفیت‌های جدید ذوب آلومینیوم و احیای تولید در خاورمیانه می‌تواند بازار جهانی این فلز را از کسری عرضه یک میلیون و ۱۰۰ هزار تنی در سال ۲۰۲۶ به مازاد عرضه ۸۳۰ هزار تنی در سال ۲۰۲۷ و یک میلیون و ۸۰۰ هزار تنی در سال ۲۰۲۸ سوق دهد.

چین به دلیل سیاستی که از سال ۲۰۱۷ برای محدود کردن ظرفیت مازاد و آلودگی زیست‌محیطی اجرا شده، با سقف ظرفیت ذوب سالانه ۴۵ میلیون تن روبه‌رو است. در نتیجه، برخی تولیدکنندگان برای ادامه توسعه فعالیت‌های خود به بازارهای خارجی روی آورده‌اند.

اندونزی یکی از مهم‌ترین مقصدهای این سرمایه‌گذاری‌هاست. برآورد مورگان استنلی نشان می‌دهد این کشور در سال ۲۰۲۶ حدود ۸۶۶ هزار تن و در سال ۲۰۲۷ بین یک میلیون و ۲۰۰ هزار تا یک میلیون و ۳۰۰ هزار تن ظرفیت سالانه جدید ذوب آلومینیوم اضافه خواهد کرد.

سرمایه‌گذاری‌های برنامه‌ریزی‌شده در عربستان سعودی و قزاقستان نیز می‌تواند حدود چهار میلیون تن ظرفیت سالانه به تولید این فلز اضافه کند. در عربستان، پروژه‌ای با ظرفیت سالانه ۵۰۰ هزار تن در شهر ینبع در حال ساخت است و تولید آن برای سال ۲۰۲۷ هدف‌گذاری شده است.

با این حال، تحقق تمام ظرفیت‌های اعلام‌شده قطعی نیست. دسترسی به برق، احتمال افت قیمت جهانی آلومینیوم و تشدید نظارت دولت چین بر سرمایه‌گذاری‌های خارجی شرکت‌های این کشور، از عواملی هستند که می‌توانند اجرای برخی پروژه‌ها را به تأخیر بیندازند یا متوقف کنند.

بر اساس برآورد یکی از کارشناسان صنعت آلومینیوم که در گزارش رویترز نقل شده است، از مجموع ۱۵ میلیون تن ظرفیت برنامه‌ریزی‌شده، احتمال دارد تنها ۹ تا ۱۰ میلیون تن در نهایت به مرحله اجرا برسد.

این تحولات در شرایطی رخ می‌دهد که تقاضای بلندمدت آلومینیوم تحت تأثیر توسعه خودروهای برقی، برقی‌سازی صنایع و فعالیت‌های تولیدی مورد توجه سرمایه‌گذاران قرار دارد؛ عواملی که در کنار رشد عرضه، مسیر آینده قیمت این فلز را تعیین خواهند کرد.