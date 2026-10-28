به گزارش خبرنگار مهر، پیکر بی‌جان یک کودک دو ساله که در پی حادثه غرق‌شدگی در محدوده روستای منصوری واقع در جاده تصفیه جان خود را از دست داده بود، روز ششم آبان‌ماه در حاشیه رودخانه کارون مقابل منازل کوی سیدخلف کشف شد.

بر اساس گزارش اداره ارتباطات سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز، این حادثه تلخ در پی وقوع غرق‌شدگی کودک در مناطق پیرامونی رخ داده و در ادامه عملیات، پیکر وی در رودخانه کارون پیدا شده است.

مسئولان آتش‌نشانی اهواز تصریح کردند: وقوع چنین حوادث ناگواری بار دیگر اهمیت مراقبت و نظارت مستمر والدین بر کودکان خردسال و ضرورت توجه به مخاطرات محیطی، به‌ویژه محدوده کانال‌ها، آبراه‌ها و مسیرهای انتقال آب را برجسته می‌کند.