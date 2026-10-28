۵ مددجو از کانون اصلاح و تربیت اهواز آزاد شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر خلفیان پیش از ظهر امروز چهارشنبه در بازدید از کانون اصلاح و تربیت اهواز، ساعاتی را به گفتگو و شنیدن دغدغه‌های ۲۶ تن از مددجویان این مرکز اختصاص داد و از نزدیک در جریان روند رسیدگی به پرونده‌های قضایی آنان قرار گرفت.

وی در این دیدار، ضمن بررسی دقیق مشکلات مطروحه، طی تماس‌های تلفنی با برخی از دادستان‌های حوزه‌های قضایی استان، پیگیری‌های لازم را برای فراهم کردن مقدمات آزادی و اعطای تسهیلات قانونی به این نوجوانان انجام داد.

دادستان مرکز خوزستان با تأکید بر اهمیت صیانت از نسل جوان و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، افزود: مسئولان کانون باید با اجرای برنامه‌های فرهنگی، آموزشی و حرفه‌آموزی، مسیر اصلاح و توانمندسازی این نوجوانان را برای بازگشت شرافتمندانه به جامعه بیش از پیش هموار سازند.