به گزارش خبرگزاری مهر، حمید ملانوری شمسی ظهر چهارشنبه در جلسه هیئت امنای دانشگاه فرهنگیان استان همدان با اشاره به افتخار آفرینی‌های اخیر دانش‌آموزان استان همدان، اظهار کرد: کسب رتبه‌های یک و هفت کنکور تجربی، رتبه‌های ۲ رقمی، مدال‌های المپیاد و مدال‌های ورزشی نشان دهنده شکل‌گیری فعالیت‌های مطلوب در حوزه تعلیم و تربیت است.

وی با اشاره به دستاوردهای سفر وزیر آموزش و پرورش به استان همدان افزود: در این سفر بخشی از خدمات دولت و رسیدگی به پروژه‌های معطل مانده سالیان گذشته رونمایی شد که تکمیل آن‌ها موجب ایجاد امید و اعتماد در جامعه می‌شود.

استاندار همدان به آمار پروژه‌های اجرا شده در بخش آموزش و پرورش استان اشاره کرد و گفت: از مجموع ۱۳۴ زمین چمن مصنوعی مدارس، ۳۴ مورد در یک سال اخیر اجرا شده و ۷۳ باب مدرسه نیز در قالب نهضت عدالت آموزشی ساخته، تجهیز و افتتاح شده که این امر موید آن است که با برنامه‌ریزی صحیح و پرهیز از جزیره‌ای فکر کردن می‌توان با هزینه کمتر خدمات بیشتری به مردم ارائه داد.

ملانوری شمسی با تاکید بر اینکه آسیب‌های اجتماعی صرفا با برگزاری همایش و سخنرانی حل نمی‌شوند، تصریح کرد: رفع نیازهای مردم شرط اصلی است و بر همین اساس تمامی دستگاه‌ها در کاهش آسیب‌های اجتماعی مسئولیت دارند.

وی همچنین بر لزوم استفاده از ظرفیت مدارس دخترانه در ساعات خالی و روزهای تعطیل برای توسعه ورزش بانوان در محلات تاکید کرد.

استاندار همدان در بخش دیگری از سخنان خود دانشگاه فرهنگیان را از مراکز بسیار مهم و راهبردی برشمرد و خاطرنشان کرد: نظام تعلیم و تربیت در این دانشگاه پایه‌گذاری می‌شود و دستاندرکاران باید با جذب و تربیت بهترین و با انگیزه‌ترین افراد، آینده جامعه را تضمین کنند چراکه سنین ۶ تا ۱۸ سالگی مهم‌ترین دوره شکل‌گیری شخصیت انسان‌ها است و اگر معلم درست تربیت شود، آینده جامعه تضمین خواهد شد.