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۶ آبان ۱۴۰۵، ۱۵:۴۶

تاکید استاندار همدان بر پرهیز از جزیره‌ای عمل کردن دستگاه‌های اجرایی

تاکید استاندار همدان بر پرهیز از جزیره‌ای عمل کردن دستگاه‌های اجرایی

همدان-استاندار همدان گفت: برنامه‌ریزی صحیح و اجتناب از جزیره‌ای عمل کردن دستگاه‌ها موجب کاهش هزینه‌ها، افزایش خدمات‌رسانی و تقویت امید و اعتماد اجتماعی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید ملانوری شمسی ظهر چهارشنبه در جلسه هیئت امنای دانشگاه فرهنگیان استان همدان با اشاره به افتخار آفرینی‌های اخیر دانش‌آموزان استان همدان، اظهار کرد: کسب رتبه‌های یک و هفت کنکور تجربی، رتبه‌های ۲ رقمی، مدال‌های المپیاد و مدال‌های ورزشی نشان دهنده شکل‌گیری فعالیت‌های مطلوب در حوزه تعلیم و تربیت است.

وی با اشاره به دستاوردهای سفر وزیر آموزش و پرورش به استان همدان افزود: در این سفر بخشی از خدمات دولت و رسیدگی به پروژه‌های معطل مانده سالیان گذشته رونمایی شد که تکمیل آن‌ها موجب ایجاد امید و اعتماد در جامعه می‌شود.

استاندار همدان به آمار پروژه‌های اجرا شده در بخش آموزش و پرورش استان اشاره کرد و گفت: از مجموع ۱۳۴ زمین چمن مصنوعی مدارس، ۳۴ مورد در یک سال اخیر اجرا شده و ۷۳ باب مدرسه نیز در قالب نهضت عدالت آموزشی ساخته، تجهیز و افتتاح شده که این امر موید آن است که با برنامه‌ریزی صحیح و پرهیز از جزیره‌ای فکر کردن می‌توان با هزینه کمتر خدمات بیشتری به مردم ارائه داد.

ملانوری شمسی با تاکید بر اینکه آسیب‌های اجتماعی صرفا با برگزاری همایش و سخنرانی حل نمی‌شوند، تصریح کرد: رفع نیازهای مردم شرط اصلی است و بر همین اساس تمامی دستگاه‌ها در کاهش آسیب‌های اجتماعی مسئولیت دارند.

وی همچنین بر لزوم استفاده از ظرفیت مدارس دخترانه در ساعات خالی و روزهای تعطیل برای توسعه ورزش بانوان در محلات تاکید کرد.

استاندار همدان در بخش دیگری از سخنان خود دانشگاه فرهنگیان را از مراکز بسیار مهم و راهبردی برشمرد و خاطرنشان کرد: نظام تعلیم و تربیت در این دانشگاه پایه‌گذاری می‌شود و دستاندرکاران باید با جذب و تربیت بهترین و با انگیزه‌ترین افراد، آینده جامعه را تضمین کنند چراکه سنین ۶ تا ۱۸ سالگی مهم‌ترین دوره شکل‌گیری شخصیت انسان‌ها است و اگر معلم درست تربیت شود، آینده جامعه تضمین خواهد شد.

کد مطلب 6992591

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