به گزارش خبرگزاری مهر، افشین کلانتری، سرپرست دفتر اسکان بشر ملل متحد در ایران در نشست علمی - تخصصی بازاندیشی نظام برنامه‌ریزی شهری ایران در ساختمان دادمان وزارتخانه گفت: سازمان ملل متحد بر اساس همکاری‌های جامعه بین‌المللی و هم‌فکری‌های صورت‌گرفته، اهداف مشخصی را تحت عنوان اهداف توسعه پایدار تعریف کرده است که در اولویت فعالیت‌های این سازمان در کشورهای مختلف جهان قرار دارند. هدف از این رویکرد، تحقق توسعه پایدار بر اساس مفاهیم و ارزش‌های مورد توافق جامعه بین‌المللی است.

براساس اعلام وزارت راه و شهرسازی، وی با بیان اینکه یکی از این اهداف، هدف شماره ۱۱ توسعه پایدار است که به‌طور مشخص به شهرها، شهرنشینی و توسعه ایمن و تاب‌آور شهرها می‌پردازد و ابعاد مختلف فعالیت‌های شهری را مورد توجه قرار می‌دهد، توضیح داد: در همین راستا، برنامه اسکان بشر ملل متحد (UN-HABITAT ) با هدف پیگیری اهداف توسعه پایدار و با تمرکز ویژه بر هدف یازدهم فعالیت می‌کند. این نهاد در بیش از ۸۰ کشور جهان دفتر دارد و در حوزه‌های مرتبط با توسعه شهری مشغول فعالیت است.

به گفته کلانتری، فعالیت برنامه اسکان بشر ملل متحد در ایران نیز از سال ۲۰۰۶ میلادی آغاز شده است. این نهاد فعالیت‌های خود را در حوزه‌های مختلف شهری تعریف می‌کند و هر چهار تا پنج سال یک‌بار، بر اساس برنامه راهبردی خود، اولویت‌هایش را با شرایط بین‌المللی و ملی هماهنگ می‌کند. همچنین، اقدامات و پروژه‌هایی نیز که در کشورهای مختلف مورد حمایت این آژانس قرار می‌گیرند، بر مبنای همین برنامه راهبردی انجام می‌شوند.

سرپرست دفتر اسکان بشر ملل متحد در ایران ادامه‌داد: در سال ۲۰۲۶، در نخستین سال اجرای برنامه راهبردی جدید اسکان بشر ملل متحد قرار داریم که محور اصلی آن مسکن و زیرساخت‌های شهری است. بر همین اساس، موضوعات مختلف شهری از جمله بازآفرینی شهری، محیط‌زیست شهری، آثار تغییرات اقلیمی، کاهش اثرات سوانح طبیعی، تامین منابع مالی و مدیریت شهری و همچنین سلامت شهری، با محوریت مسکن مورد توجه قرار می‌گیرند.

وی اضافه کرد: در ایران نیز برنامه اسکان بشر ملل متحد در حوزه‌های مختلفی از جمله سیاست‌گذاری شهری، محیط زیست، کاهش آثار سوانح و مدیریت ریسک، با همکاری نهادهای مرتبط فعالیت‌هایی داشته است.

به گفته کلانتری، یکی از اقدامات مهم در این زمینه، تدوین مشترک سند سیاست‌های ملی شهری در جمهوری اسلامی ایران است که با همکاری دفتر اسکان بشر ملل متحد و معاونت شهرسازی و معماری در حال انجام است. در این سند، ۱۳ سیاست اساسی برای هدایت اقدامات در حوزه برنامه‌ریزی و طراحی شهری تعریف شده است.

وی توضیح داد: نخستین سیاست به موضوع حکمرانی می‌پردازد که از مسائل مهم کشور در حوزه مدیریت و برنامه‌ریزی شهری است. بازآفرینی شهری، محیط‌زیست، اقلیم و موضوعات مرتبط نیز از دیگر محورهایی هستند که در این سند به آن‌ها پرداخته شده است.

سرپرست دفتر اسکان بشر ملل متحد در ایران ابراز امیدواری کرد: این سند مورد توجه متخصصان و صاحب‌نظران حوزه شهرسازی قرار بگیرد و زمینه‌ای برای گسترش همکاری‌های تخصصی در این حوزه فراهم کند.

وی از این فرصت پیش‌آمده اظهار خرسندی کرد و افزود: امیدواریم همکاری‌های برنامه اسکان بشر ملل متحد با جامعه شهرسازان ایران بیش از گذشته توسعه پیدا کند.

به گفته کلانتری، حضور زهیر متکی و اهتمام به موضوع، فرصت ارزشمندی برای تقویت ارتباط با جامعه دانشگاهی و تخصصی حوزه شهرسازی فراهم کرده است. امیدواریم بتوانیم از این فرصت برای توسعه همکاری‌ها و شناسایی زمینه‌های مشترک استفاده کنیم.

وی یکی از زمینه‌های آغاز این همکاری را بهره‌گیری از انتشارات برنامه اسکان بشر ملل متحد در حوزه‌های مختلف شهری عنوان کرد و توضیح داد: در این منابع، موضوعاتی از جمله بازار، محیط زیست شهری، تغییرات اقلیمی، برنامه‌ریزی و مدیریت شهری، کاهش آسیب‌پذیری، مدیریت ریسک و تاب‌آوری شهری بررسی شده‌اند.

سرپرست دفتر اسکان بشر ملل متحد در ایران هم‌فکری بیشتر و تعیین اولویت‌های مشترک، را گامی بنیادین برای استفاده از منابع و تجربیات داخلی و بین المللی عنوان کرد و گفت: تلاش می‌کنیم، متناسب با اولویت‌های جامعه تخصصی ایران، زمینه‌های همکاری را گسترش دهیم. امیدواریم در نهایت بتوانیم به هدف مشترک خود، یعنی ایجاد شهرهایی با رفاه و آسایش بیشتر برای شهروندان، دست پیدا کنیم.