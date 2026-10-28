مسکن مناسب باید در مقیاس شهری مورد توجه قرار گیرد

به گزارش خبرگزاری مهر، زهیر متکی، دبیر کمیته ملی اسکان بشر در نشست علمی- تخصصی بازاندیشی نظام برنامه‌ریزی شهری ایران که در ساختمان دادمان برگزار شد، با اشاره به فعالیت دبیرخانه ملی اسکان بشر گفت: این دبیرخانه در سال ۱۳۸۵ با هدف هماهنگی میان آژانس اسکان بشر سازمان ملل متحد و نهادها و دستگاه‌های داخلی شکل گرفت و تلاش کرده است زمینه توسعه همکاری‌ها و افزایش آثار اجتماعی و محلی پروژه‌ها را فراهم کند.

براساس اعلام وزارت راه و شهرسازی، وی با بیان اینکه بخشی از فعالیت‌های اسکان بشر به کاهش آثار بلایا و سوانح و کاهش آسیب‌پذیری سکونتگاه‌های انسانی اختصاص دارد، افزود: در ایران نیز پروژه‌هایی در زمینه کاهش خطرپذیری ساختمان‌های حیاتی شهری، از جمله بیمارستان‌ها و مدارس اجرا شده است.

متکی به پروژه روستای سایه‌خوش در استان هرمزگان پس از زلزله سال ۱۴۰۲ اشاره کرد و گفت: این پروژه با هدف احیای بخشی از معیشت روستا و ارتقای شاخص‌های توسعه پایدار اجرا شد و رویکرد آن فراتر از بازسازی خانه‌های آسیب‌دیده بود.

دبیر کمیته ملی اسکان بشر همچنین از ارزیابی و اجرای پروژه‌ای در یکی از بیمارستان‌های نسبتاً تاریخی تهران خبر داد و افزود: این پروژه با موضوع مقاوم‌سازی و با رویکردی که تا سطح بازآفرینی شهری پیش می‌رود، در حال انجام است.

ضرورت بومی‌سازی راهکارهای جهانی

متکی با اشاره به انتخاب موضوع مسکن مناسب به‌عنوان شعار سال جاری اسکان بشر اظهار داشت: برای بررسی موضوع مسکن مناسب باید از مقیاس ساختمان فراتر رفت و مسکن را به‌عنوان یکی از عناصر سازنده شهر و مؤلفه‌ای مؤثر بر کیفیت سکونتگاه‌های انسانی مورد توجه قرار داد.

وی به مجموعه راهکارهای منتشرشده از سوی برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد اشاره کرد و گفت: این مجموعه شامل ۸۱ راهکار آزموده‌شده در کشورهای مختلف است که می‌توان با توجه به شرایط ایران، برخی از آن‌ها را بومی‌سازی کرد و در صورت نیاز، راهکارهای جدیدی ارائه داد.

متکی از جامعه مهندسان شهرساز و دانشگاهیان خواست با مطالعه این مجموعه، تجربه‌های موفق حرفه‌ای را شناسایی و مستند کنند تا زمینه برنامه‌ریزی مشترک و برگزاری کارگاه‌های آموزشی برای ارتقای آگاهی کارشناسان و جوامع محلی فراهم شود.

تدوین دستور کار ملی اسکان بشر

دبیر کمیته ملی اسکان بشر با تأکید بر اینکه هدف اصلی این همکاری‌ها ارتقای آگاهی عمومی و افزایش حساسیت جامعه نسبت به کیفیت سکونتگاه‌های انسانی است، گفت: دبیرخانه ملی اسکان بشر از فعالیت‌های علمی، حرفه‌ای و پژوهشی در این حوزه استقبال می‌کند.

وی با اشاره به تدوین سند ملی و دستور کار ملی اسکان بشر در کشور، از متخصصان، دانشگاهیان و نهادهای حرفه‌ای دعوت کرد پیشنهادها و طرح‌های خود را برای مشارکت در این فرایند ارائه دهند.

متکی، ترجمه و بومی‌سازی مجموعه راهکارهای هبیتات را یکی از زمینه‌های اولیه همکاری با جامعه مهندسان شهرساز دانست و افزود: در کنار ترجمه این اسناد، تفسیر محلی راهکارها و بهره‌گیری از تجربه‌های حرفه‌ای و بومی اهمیت ویژه‌ای دارد.

وی تأکید کرد: دبیرخانه ملی اسکان بشر آمادگی دارد از پیشنهادها و برنامه‌های علمی، حرفه‌ای و پژوهشی همسو با اهداف جهانی اسکان بشر و نیازهای ملی کشور حمایت کند.