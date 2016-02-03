بیمارستان کوثر کرج با اعتبار ۱۰۰ میلیارد ریال تجهیز اولیه شد

به گزارش خبرنگار مهر، حمید درفشی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران، با اشاره به اینکه اراضی اطراف بیمارستان کوثر از شهرداری کرج خریداری شده است، گفت: بیمارستان کوثر ۱۳۰ تختخوابی است و امیدواریم در آینده ای نزدیک بتوانیم با بهره برداری کامل از این بیمارستان به سرانه درمانی استان اضافه کنیم.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه راه اندازی ۴ اتاق عمل و ساخت و تجهیز درمانگاه و اورژانس بیمارستان کوثر در حال انجام است، گفت: به همت دانشگاه علوم پزشکی استان البرز بخش سرطان نیز در این بیمارستان راه اندازی شده است.

درفشی تجهیز کامل این بیمارستان را منوط به تامین اعتبار دانست و گفت: راه اندازی رادیوتراپی و شیمی درمانی نیازمند اعتبارات بیشتر است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان البرز در پایان تاکید کرد: بیمارستان کوثر به صورت شبانه روزی خدمات ارائه خواهد کرد.

در ادامه کوروش سلیمی رئیس بیمارستان کوثر کرج با تاکید بر اینکه این بیمارستان نیاز شهروندانی که در غرب کرج زندگی می کند را تامین می کند، گفت: تلاش کرده ایم که بخش هایی از این بیمارستان ۱۹ بهمن ماه جاری راه اندازی شود.

به گفته رئیس بیمارتان کوثر کرج ظرفیت امکانات، تجهیزات و تعداد تخت های این بیمارستان در ۵ سال آینده افزایش خواهد یافت.

ارائه خدمات سرپایی در بیمارستان کوثر تا پایان سال جاری

وی با تاکید بر اینکه در فاز نخست بخش های داخلی، عفونی، اورژانس، پاراکلینیک، آزمایشگاه، رادیولوژی و داروخانه بیمارستان کوثر به بهره برداری می رسد، گفت: تا پایان سال جاری خدمات سرپایی به بیماران ارائه می شود.

سلیمی ادامه داد: امیدواریم تا سال آینده ۴ اتاق عمل این بیمارستان تجهیز شود و شاهد گسترش سرانه های بهداشتی و درمانی استان البرز باشیم.

به گفته رئیس بیمارستان کوثر کرج راه اندازی بخش های جراحی عمومی، ارتوپدی، مغر و اعصاب در برنامه توسعه این بیمارستان پیش بینی شده است و بخش شیمی درمانی و درمان بیماران سرطانی نیز در کمترین زمان راه اندازی می شود تا بیماران با پرداخت هزینه دولتی پذیرش شوند.

وی در پایان موقعیت جغرافیایی بیمارستان کوثر را در خدمات دهی به مصدومان احتمالی آزاد راه کرج - قزوین موثر خواند و گفت: بیمارستان کوثر کاهش بار درمانی بیمارستان های دیگر در سطح شهر را به دنبال خواهد داشت و در حال حاضر نیز به صورت آزمایشی تعدادی از بیماران بیمارستان شهید رجایی کرج به بیمارستان کوثر انتقال یافته اند.

به گزارش خبرنگار مهر، بیمارستان کوثر ۲ سال گذشته توسط سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح در غرب کرج بهره برداری شد ولی شش ماه پس از افتتاح به دلایل نامعلومی تعطیل شد. در سال جاری با همت دانشگاه علوم پزشکی استان البرز توسعه و تجهیز این بیمارستان به منظور افزایش سرانه های درمانی استان در دستور کار قرار گرفت.