هم اندیشی مدیر رادیو قرآن و اساتید قرآنی آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر، در این نشست که روز چهارشنبه با هدف تبادل نظر، طرح دیدگاه ها و مطالبات جامعه قرآنی در خصوص برنامه های رادیو قرآن و ارائه پیشنهادها و راهکارهای مؤثر برای بهره گیری هر چه بیشتر از ظرفیت های قرآنی آذربایجان شرقی برگزار شد، سیدهادی صلح جو مدیر رادیو قرآن با اشاره به ظرفیت های قرآنی آذربایجان شرقی بر آمادگی رادیو قرآن بر استفاده حداکثری از این ظرفیت ها تاکید کرد.
تبریز- نشست هم اندیشی جمعی از اساتید، قاریان و حافظان قرآن آذربایجان شرقی با مدیر رادیو قرآن و مدیر کل صدا و سیمای استان به میزبانی اداره کل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی در تبریز برگزار شد.
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