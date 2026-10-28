هم اندیشی مدیر رادیو قرآن و اساتید قرآنی آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر، در این نشست که روز چهارشنبه با هدف تبادل نظر، طرح دیدگاه ها و مطالبات جامعه قرآنی در خصوص برنامه های رادیو قرآن و ارائه پیشنهادها و راهکارهای مؤثر برای بهره گیری هر چه بیشتر از ظرفیت های قرآنی آذربایجان شرقی برگزار شد، سیدهادی صلح جو مدیر رادیو قرآن با اشاره به ظرفیت های قرآنی آذربایجان شرقی بر آمادگی رادیو قرآن بر استفاده حداکثری از این ظرفیت ها تاکید کرد.