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۶ آبان ۱۴۰۵، ۱۶:۲۱

نشست آموزشی ۳۰۰ دبیر اعتکاف مساجد در مشهد

نشست آموزشی ۳۰۰ دبیر اعتکاف مساجد در مشهد

مشهد- مسئول اعتکاف مردمی استان خراسان رضوی از برگزاری نشست‌های آموزشی و توجیهی ۳۰۰ نفر از دبیران خواهر و برادر مساجد مشهد مقدس با حضور رئیس ستاد اعتکاف کشور خبر داد.

حجت‌الاسلام حسین‌علی رحمتی در گفتگو با خبرنگار مهر پیرامون نشست آموزشی و توجیهی دبیران اعتکاف مساجد مشهد مقدس که با حضور حجت‌الاسلام تکیه‌ای، رئیس ستاد اعتکاف کشور و معاونین محترم نوجوان و جوان ایشان برگزار شد، اظهار کرد: این نشست‌های دو روزه با هدف تبیین سیاست‌های کلان اعتکاف از قبیل جذب نسل نوجوان و جوان، بصیرت‌افزایی، کشف و استخراج چالش‌ها و ارائه راهکارهای حل آن‌ها برگزار گردید؛ چرا که سنت حسنه اعتکاف، خاکریزی در مقابل هژمونی فرهنگی غرب به شمار می‌رود.

وی با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی و تبیین جایگاه اعتکاف در منظومه فکری رهبر معظم انقلاب (مدظله‌العالی)، به تشریح برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در سه بازه زمانی «قبل»، «حین» و «بعد» از اعتکاف پرداخت و افزود: برنامه‌ریزی‌های این رویداد معنوی با دقت در تمامی مراحل دنبال می‌شود.

رحمتی درباره اقدامات پیش از اعتکاف گفت: در این مرحله، برگزاری جلسات ستاد اعتکاف در مرکز استان با هدف ایجاد هماهنگی و هم‌افزایی میان نهادها و ارگان‌های مرتبط جهت حمایت از مراسم، نشست‌های ستادهای شهرستانی به منظور توسعه و رفع موانع برگزاری، و جلسات ستادهای فرهنگی در مساجد و روستاها در دستور کار قرار دارد.

مسئول اعتکاف مردمی استان خراسان رضوی همچنین از شکل‌گیری و فعال‌سازی ستاد خادمان اعتکاف و برگزاری جلسات توجیهی و آموزشی ویژه متولیان خبر داد و تصریح کرد: فرآیند ثبت‌نام از معتکفین در مساجد، برگزاری نشست‌های توجیهی برای ثبت‌نام‌کنندگان، اجرای کارگاه‌های آموزشی ویژه مربیان و مبلغان و مبلغات، و همچنین فضاسازی گسترده توسط رسانه ملی، فضاهای مجازی و محیطی جهت ترغیب عموم مردم به شرکت در این آیین معنوی از دیگر محورهای پیش از اعتکاف است.

وی درباره اجرای برنامه‌ها در روزهای اعتکاف بیان کرد: اعزام مبلغان و مبلغات توانمند از سوی نهادهای حوزوی و مؤسسات مربوطه، ارائه محتواهای غنی و مورد نیاز معتکفین، و اعزام تیم‌های ارزیاب به مساجد جهت عرض خداقوت و بررسی وضعیت برگزاری اعتکاف‌ها از جمله برنامه‌های این ایام است. همچنین اجرای برنامه‌های معرفتی و فرهنگی متنوع از جمله حلقه‌های معرفت، محافل انس با قرآن کریم و مسابقات قرآنی در مساجد جریان خواهد داشت.

رحمتی در خصوص استمرار ارتباط با معتکفین پس از پایان آیین اعتکاف خاطرنشان کرد: شبکه‌سازی و برقراری ارتباط مستمر از طریق برگزاری جلسات صمیمی هفتگی یا ماهانه میان مربیان، مبلغان و معتکفین، اجرای برنامه‌های تشویقی و اهدای یادبودهای نمادین به شرکت‌کنندگان، راه‌اندازی کانال‌ها و گروه‌های مجازی محله‌محور با حضور معتکفین، و تدارک اردوهای شهری، استانی و کشوری توسط متولیان اعتکاف در محلات، از مهم‌ترین اقدامات پس از اعتکاف است که به صورت جدی دنبال خواهد شد.

کد مطلب 6992807

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