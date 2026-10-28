نقش زنان در اصلاح الگوی مصرف پررنگ شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی مرادجو، در آیین رونمایی از پوستر همایش «بانوی آب» که در سالن جلسات این شرکت برگزار شد اظهار داشت: این همایش، با هدف ارتقای آگاهی بانوان و تقویت نقش خانواده‌ها در حفاظت از منابع آبی استان برگزار می‌شود.

وی با اشاره به ضرورت گسترش آموزش‌های عمومی در زمینه مصرف بهینه آب افزود: خانواده‌ها می‌توانند با اصلاح رفتارهای مصرفی و انتقال این فرهنگ به اعضای خود، نقش مؤثری در جلوگیری از هدررفت منابع آبی ایفا کنند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان اردبیل، ضمن قدردانی از همکاری جهاد دانشگاهی استان به‌عنوان مجری همایش و همچنین دفتر امور زنان و خانواده استانداری و اداره کل آموزش و پرورش استان به‌عنوان همکاران اجرایی، بر ضرورت همراهی دستگاه‌های مختلف در این زمینه تأکید کرد.

مرادجو با بیان اینکه نهادینه‌سازی الگوی صحیح مصرف آب، به مشارکت جمعی نیاز دارد خاطرنشان کرد: اطلاع‌رسانی و آموزش روش‌های صحیح مصرف، باید با همکاری دستگاه‌های اجرایی و با در نظر گرفتن مسئولیت اجتماعی هر مجموعه دنبال شود.

وی درباره محورهای همایش «بانوی آب» گفت: نقش زنان در اصلاح رفتار مصرفی اعضای خانواده و محیط‌های اداری، از موضوعات محوری این رویداد است و علاقه‌مندان می‌توانند آثار خود را در قالب فیلم کوتاه، عکس، پوستر و یادداشت ارسال کنند.

به گفته وی، آثار از طریق شماره همراه ۰۹۱۴۳۵۲۲۹۰۳ در پیام‌رسان‌های ایتا و بله دریافت می‌شود و پس از بررسی و داوری، به آثار برگزیده جوایزی اهدا خواهد شد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان اردبیل همچنین از برگزاری هجدهمین جشنواره «نخستین واژه آب» در مدارس ابتدایی استان خبر داد و عنوان کرد: این جشنواره، در افزایش آگاهی دانش‌آموزان درباره اهمیت آب و ضرورت مصرف صحیح آن، نتایج مطلوبی داشته است.

مشارکت زنان، محور مدیریت صحیح مصرف آب

مهران اوچی اردبیلی، رئیس جهاد دانشگاهی استان اردبیل، نیز در این مراسم، با تأکید بر اهمیت آموزش فرهنگ مصرف بهینه آب از محیط خانواده، اظهار کرد: با توجه به تغییرات اقلیمی و شرایط منابع آبی کشور، حفاظت از این منابع اهمیت بیشتری یافته و تحقق این هدف، به مشارکت گسترده اجتماعی نیاز دارد.

وی نقش زنان و مادران را در شکل‌گیری رفتارهای صحیح مصرفی مؤثر دانست و افزود: هر خانواده، با به‌کارگیری راهکارهای ساده، از جمله استفاده از تجهیزات کاهنده مصرف و آموزش شیوه‌های درست استفاده از آب به فرزندان، می‌تواند در پایداری تأمین آب شرب سهم داشته باشد.

رئیس جهاد دانشگاهی استان اردبیل، با اشاره به ظرفیت‌های این مجموعه در زمینه پژوهش، تحلیل و افکارسنجی بیان کرد: جهاد دانشگاهی آمادگی دارد با ارائه راهکارهای کاربردی، در کاهش اتلاف منابع و ترویج الگوهای صحیح مصرف مشارکت کند.

اوچی اردبیلی ادامه داد: جهاد دانشگاهی استان، با تکیه بر تجربه خود در اجرای برنامه‌های فرهنگی و آموزشی، در برگزاری همایش «بانوی آب» با شرکت آب و فاضلاب استان همکاری دارد.

بانوان می‌توانند سفیران فرهنگ صرفه‌جویی در آب باشند

فریبا محمدلو، مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری اردبیل، نیز بر اهمیت برگزاری همایش «بانوی آب» در مسیر فرهنگ‌سازی مصرف صحیح منابع آبی تأکید کرد و خواستار مشارکت دستگاه‌های اجرایی در برگزاری مطلوب این رویداد شد.

وی با اشاره به نقش زنان در نهادینه‌کردن فرهنگ صرفه‌جویی گفت: یکی از اهداف این همایش، ایجاد نگرش و ادبیاتی مشترک میان بانوان، برای تقویت فرهنگ مصرف بهینه و کاهش هدررفت آب است.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری اردبیل افزود: زنان، به‌واسطه نقش مؤثر خود در مدیریت امور خانواده، ظرفیت قابل‌توجهی برای ترویج شیوه‌های صحیح مصرف آب دارند و می‌توانند به‌عنوان سفیران این فرهنگ، در خانواده و جامعه ایفای نقش کنند.

محمدلو تغییر نگرش عمومی را یکی از الزامات صرفه‌جویی در منابع انرژی، به‌ویژه آب دانست و بر اهمیت آموزش و پرورش و نقش معلمان در انتقال مفاهیم مرتبط با مصرف صحیح به دانش‌آموزان تأکید کرد.

آموزش و پرورش اردبیل در اجرای همایش مشارکت می‌کند

فضایل شاهماری، معاون تعاون و پشتیبانی آموزش و پرورش استان اردبیل نیز با اشاره به همکاری مدارس در ترویج فرهنگ مصرف بهینه آب اظهار داشت: دانش‌آموزان و معلمان استان، در برنامه‌های فرهنگ‌سازی مرتبط با کاهش مصرف آب و جلوگیری از هدررفت آن مشارکت دارند.

وی افزود: محتوای آموزشی مرتبط با مصرف صحیح آب، علاوه بر انتشار در بستر برنامه شاد، در مدارس نیز در اختیار دانش‌آموزان قرار می‌گیرد.

معاون تعاون و پشتیبانی آموزش و پرورش استان اردبیل با اعلام آمادگی اداره کل آموزش و پرورش استان برای همکاری در اجرای همایش «بانوی آب» خاطرنشان کرد: آموزش، نقطه آغاز اصلاح الگوی مصرف است و برای اثربخشی بیشتر، باید مفاهیم مرتبط با صرفه‌جویی در قالب‌های هنری و متناسب با سلیقه مخاطبان ارائه شود.

شاهماری نقش معلمان را در انتقال این مفاهیم و نهادینه‌کردن رفتارهای صحیح مصرفی در میان دانش‌آموزان، مهم ارزیابی کرد.