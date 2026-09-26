به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی،ارتش ذخیره آمریکا در حال بررسی توانایی خود برای تأمین برخی یگان‌های پشتیبانی مورد نیاز فرماندهی جنوبی آمریکا در ارتباط با برنامه‌ریزی‌های نظامی درباره کوبا است.

ستاد ارتش ذخیره آمریکا در پیامی داخلی از فرماندهی‌های زیرمجموعه درباره امکان تأمین یگان‌های پلیس نظامی، پزشکی، مهندسی و لجستیکی و یک یگان جراحی برای استقرار احتمالی طی ۹۰ تا ۱۲۰ روز آینده اطلاعات خواسته است.

این پیام مستقیماً نام کوبا را ذکر نمی‌کند، اما چند مقام آمریکایی گفته‌اند درخواست مذکور به برنامه‌ریزی نظامی درباره این کشور مربوط است. با این حال، سند مذکور نشان نمی‌دهد که دستور استقرار نیروها صادر شده یا تصمیمی برای اجرای عملیات علیه کوبا گرفته شده باشد.

فرماندهی جنوبی آمریکا نیز با اشاره به مسائل امنیت عملیاتی، درباره استقرار احتمالی نیروها اظهارنظر نکرده است.

این تحولات پس از آن رخ می‌دهد که برنامه‌ریزان نظامی آمریکا در ماه ژوئیه نیز چند گزینه احتمالی درباره کوبا، از جمله عملیات هوایی با مشارکت هزاران نیرو، را بررسی کردند. مقام‌های آمریکایی در آن زمان تأکید کردند این برنامه‌ریزی‌ها به معنای تصمیم نهایی برای اجرای عملیات نیست.

همزمان، دولت دونالد ترامپ فشارهای اقتصادی بر هاوانا را افزایش داده است. ترامپ در مجمع عمومی سازمان ملل مدعی تلاش برای «تغییر اساسی» در کوبا شد در حالی که میگل دیاز-کانل، رئیس‌جمهور کوبا می گوید واشنگتن به این کشور «تجاوز» کرده و با آن «جنگ اقتصادی» به راه انداخته است.