به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رویترز، مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا ادعا کرد که کشورش امیدوار است کوبا «مسیر متفاوتی» را در پیش گیرد؛ وی سپس هشدار داد کسانی که تصور می‌ کنند می‌ توانند منتظر پایان دوره ریاست‌ جمهوری دونالد ترامپ بمانند، در صورت عدم تغییر رویه، «درس سختی خواهند گرفت».

اظهارات مداخله جویانه وزیر امور خارجه آمریکا در خصوص هاوانا در حالیست که دولت ترامپ پیش‌تر اعلام کرده بود که هدفش تغییر حکومت کوبا است.

مارکو روبیو در گفتگو با شان هنیتی، مجری شبکه فاکس‌نیوز ادعا کرد: امیدواریم که کوبا مسیر متفاوتی را انتخاب کند.

وی سپس افزود که واشنگتن امیدوار است «برخی افراد» که کنترل دولت کوبا را در دست دارند، «چشمان خود را به روی واقعیت شرایطی که با آن روبرو هستند، باز کنند.»

روبیو در ادامه مدعی شد: متأسفانه، بسیاری از کسانی که همچنان شعارهای انقلابی سرمی‌دهند، بر این باورند که می‌ توانند منتظر پایان کار این دولت بمانند و هیچ تغییری ایجاد نکنند یا اقدامی انجام ندهند. آن‌ ها در اشتباه هستند و اگر رویه خود را اصلاح نکنند، درس سختی خواهند گرفت.