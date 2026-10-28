شجاعی: ظرفیت مسافری مرز ماهیرود تقویت شود

به گزارش خبرنگار مهر، مسلم شجاعی عصر چهارشنبه در ستاد خدمات سفر خراسان جنوبی با اشاره به تأکیدات رهبر شهید بر اقتصاد مقاومتی اظهار کرد: هیچ لباسی مناسب‌تر از گردشگری برای رونق اقتصاد مقاومتی نیست.

مدیرکل توسعه گردشگری خارجی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با اشاره به بازدید از مرز ماهیرود بیان کرد: این مرز از نظر تجاری وضعیت خوبی دارد، اما از نظر ظرفیت مسافری همچنان جای کار دارد.

شجاعی با اشاره به ظرفیت‌های گسترده گردشگری خراسان جنوبی گفت: این استان با وجود برخورداری از جاذبه‌های طبیعی، تاریخی و فرهنگی و محصولات شاخص کشاورزی، همچنان کمتر از ظرفیت‌های خود شناخته شده است و برای معرفی مؤثر آن در سطح ملی و بین‌المللی، باید به یک برند مشخص گردشگری دست یابد.

وی با اشاره به اهمیت گردشگری مرزی افزود: بخش قابل توجهی از گردشگران ورودی کشورها از کشورهای همسایه تأمین می‌شوند و ایران نیز به دلیل برخورداری از مرزهای زمینی گسترده، باید توسعه ارتباطات گردشگری با کشورهای همسایه را جدی‌تر دنبال کند.

مدیرکل توسعه گردشگری خارجی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ادامه داد: بخش عمده گردشگری ورودی ایران از مرزهای زمینی انجام می‌شود و این موضوع ضرورت تقویت تعامل با کشورهای همسایه و تسهیل فرایند ورود گردشگران را دوچندان می‌کند.

شجاعی با اشاره به محدودیت‌های ایجادشده در حوزه گردشگری خارجی و ضرورت تقویت بازارهای منطقه‌ای تصریح کرد: در شرایطی که گردشگری کشور با محدودیت‌هایی مواجه است، باید از ظرفیت مرزهای مشترک برای توسعه ورود گردشگران استفاده کنیم.

وی افزود: افغانستان و پاکستان از بازارهای مهم و در دسترس خراسان جنوبی هستند و می‌توانند در اولویت برنامه‌ریزی‌های گردشگری این استان قرار گیرند.

تسهیل ارتباط میان آژانس‌های گردشگری ایران و کشورهای همسایه

شجاعی با بیان اینکه تسهیل ارتباط میان آژانس‌های گردشگری ایران و کشورهای همسایه از الزامات توسعه این بخش است، گفت: در گذشته، متقاضیان سفر از کشورهایی مانند افغانستان و پاکستان عمدتاً به نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران مراجعه و درخواست ویزا می‌کردند؛ در حالی که آژانس‌های گردشگری می‌توانند در شکل‌گیری زنجیره ارائه خدمات، معرفی جاذبه‌ها و سامان‌دهی سفرها نقش مؤثری ایفا کنند.

وی افزود: در همین راستا، با همکاری دستگاه‌های مرتبط از جمله وزارت کشور، فراجا، وزارت اطلاعات و وزارت امور خارجه، اقداماتی برای تسهیل فرایندهای مرتبط با ورود گردشگران در حال پیگیری است و خراسان جنوبی نیز در این مسیر مشارکت داشته است.

مدیرکل توسعه گردشگری خارجی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ادامه داد: توسعه زیرساخت‌های مرزی، بهبود مسیرهای دسترسی و تسهیل تردد مسافران می‌تواند به افزایش رفت‌وآمد گردشگران و رونق فعالیت‌های اقتصادی منطقه کمک کند.

گردشگری؛ ظرفیتی برای تحقق اقتصاد مقاومتی

شجاعی با تأکید بر نقش گردشگری در تقویت اقتصاد محلی اظهار کرد: گردشگری و میراث‌فرهنگی از ظرفیت‌های مهم تحقق اقتصاد مقاومتی هستند؛ زیرا این حوزه‌ها بر دانش و داشته‌های بومی تکیه دارند، به سرمایه‌گذاری متناسب با ظرفیت مناطق نیازمندند و می‌توانند زمینه اشتغال و درآمدزایی را در مناطق کمتر برخوردار فراهم کنند.

وی افزود: توسعه گردشگری موجب رونق اقامتگاه‌های بوم‌گردی، عرضه غذاهای محلی، فروش صنایع‌دستی و افزایش مشارکت جوامع محلی در فعالیت‌های اقتصادی می‌شود.

شجاعی با اشاره به ظرفیت روستاهای شاخص خراسان جنوبی از جمله ماخونیک گفت: جاذبه‌های روستایی، فرهنگ بومی، محصولات کشاورزی و شیوه زندگی مردم این مناطق می‌تواند برای گردشگران جذاب باشد؛ به شرط آنکه این ظرفیت‌ها به محصولات گردشگری قابل عرضه تبدیل شوند و برای معرفی آن‌ها و ارائه خدمات به گردشگران، برنامه‌ریزی مناسبی صورت گیرد.

خراسان جنوبی باید به یک برند گردشگری دست یابد

مدیرکل توسعه گردشگری خارجی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با تأکید بر ضرورت تدوین راهبردی مشخص برای معرفی استان تصریح کرد: خراسان جنوبی ظرفیت‌های فراوانی دارد، اما پیش از تمرکز بر جذب گردشگر خارجی، باید برای معرفی این استان به گردشگران داخلی نیز برنامه‌ریزی کرد تا مردم استان‌های مختلف کشور، خراسان جنوبی را به‌عنوان مقصدی جذاب برای سفر بشناسند.

وی ادامه داد: زرشک، زعفران، بیابان لوت، روستاهای شگفت‌انگیز، غذاهای محلی و صنایع‌دستی از جمله ظرفیت‌هایی هستند که می‌توانند در شکل‌گیری هویت گردشگری استان نقش داشته باشند.

شجاعی افزود: انتخاب و معرفی این برند نیازمند بررسی کارشناسی و دستیابی به اجماع استانی است.

افغانستان و پاکستان در اولویت بازارهای هدف گردشگری

شجاعی با اشاره به ضرورت تنوع‌بخشی به بازارهای هدف گردشگری خراسان جنوبی گفت: با توجه به موقعیت جغرافیایی استان، افغانستان و پاکستان می‌توانند در اولویت برنامه‌های جذب گردشگر خارجی قرار گیرند؛ با این حال، ظرفیت‌های خراسان جنوبی برای جذب گردشگران اروپایی نیز قابل توجه است.

وی خاطرنشان کرد: باید در کنار توجه به ملاحظات پایداری گردشگری و حفاظت از منابع طبیعی و فرهنگی، محصولاتی طراحی کنیم که امکان جذب شمار بیشتری از گردشگران را فراهم آورند.