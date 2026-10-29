مورد عجیب کاپیتان پرسپولیس؛ لجبازی کار خودش را کرد!

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین کنعانی زادگان با اعلام نظر پزشک باشگاه پرسپولیس باید پای مصدوم خود را به تیغ جراحان بسپارد و دوران نقاهت ۴ ماهه ای را برای بازگشت به میادین سپری کند.

کاپیتان سرخپوشان پایتخت که فیفادی قبلی تیم ملی ایران را به دلیل آسیب دیدگی از دست داد پس از مراجعه به پزشک متخصص و ارائه بررسی های باشگاه پرسپولیس متوجه شد نمی تواند بازی کند. از این رو به او پیشنهاد داده شد تا در ابتدای مهرماه پای خود را جراحی کند اما او برای ماندن در لیست نهایی تیم ملی فوتبال ایران برای جام ملت های ۲۰۲۷ آسیا خواهان حفظ شرایط خود با وجود مصدومیت و بازی در ترکیب پرسپولیس شد.

اصراری که باعث حضورش در دیدار با فولاد خوزستان هم شد اما شدت آسیب دیدگی او مانع از بازی کردن در ۹۰ دقیقه شد تا تعویض شود.

بررسی مجدد پزشکان پرسپولیس نشان داد او باید در هفته دوم آبان ماه زیر تیغ جراحان برود تا کنعانی زادگان با تاخیر فراوان دوره نقاهت را پشت سر بگذارد.

مدافع پرسپولیس عنوان کرده است در نیم فصل دوم می خواهد برای سرخ ها بازی کند اما روند درمان او نشان می دهد کنعانی‌زادگان حداقل تا دهم اسفندماه نمی تواند به میدان برود. دوری چندماهه‌ای که قطعا به ضرر پرسپولیس خواهد بود و کادرفنی را برای چینش خط دفاعی دچار مشکل می‌کند.