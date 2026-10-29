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۷ آبان ۱۴۰۵، ۱۰:۱۱

کشف ۵۳ دستگاه استخراج رمزارز غیرمجاز در کرمانشاه

کشف ۵۳ دستگاه استخراج رمزارز غیرمجاز در کرمانشاه

کرمانشاه- مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه از کشف و ضبط ۵۳ دستگاه استخراج رمزارز غیرمجاز در سه عملیات نظارتی خبر داد که میزان مصرف برق آن‌ها معادل مصرف ۵۳۰ واحد مسکونی است.

سید حامد حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ۵۳ دستگاه استخراج رمزارز غیرمجاز طی سه عملیات موفق در آبان‌ماه سال جاری در پنج منزل مسکونی در کرمانشاه کشف و ضبط شد.

وی افزود: این عملیات‌ها طی سه روز و در قالب مانورهای نظارتی با تلاش کارکنان دفتر حراست شرکت توزیع نیروی برق استان و با همکاری سربازان گمنام امام زمان (عج) در اداره کل اطلاعات استان و پلیس امنیت اقتصادی انتظامی استان کرمانشاه انجام گرفت.

مصرف برق ماینرهای غیرمجاز معادل ۵۳۰ واحد مسکونی

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه با اشاره به مصرف بالای انرژی در دستگاه‌های استخراج رمزارز غیرمجاز، تصریح کرد: میزان مصرف برق این ۵۳ دستگاه معادل مصرف برق ۵۳۰ واحد مسکونی است که نشان‌دهنده حجم بالای مصرف انرژی توسط این تجهیزات است.

حسینی با هشدار نسبت به پیامدهای استفاده غیرمجاز از دستگاه‌های استخراج رمزارز بر شبکه توزیع برق، گفت: فعالیت این تجهیزات می‌تواند موجب نوسان برق و بروز اتصال در شبکه شود و در نتیجه، وسایل برقی و لوازم خانگی شهروندان را با خطر آسیب و سوختگی مواجه کند.

تداوم برخورد با استخراج‌کنندگان غیرمجاز رمزارز

وی ضمن قدردانی از همکاری و هوشیاری نهادهای امنیتی و انتظامی در شناسایی و کشف این تجهیزات، بر تداوم طرح‌های نظارتی با هدف صیانت از حقوق عامه، حفظ پایداری شبکه توزیع برق و پیشگیری از وارد آمدن خسارت به اموال شهروندان تأکید کرد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: برخورد قانونی و قاطع با سودجویانی که با استفاده غیرمجاز از شبکه برق اقدام به استخراج رمزارز می‌کنند، با جدیت در دستور کار قرار دارد و طرح‌های نظارتی در این زمینه ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 6993372

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