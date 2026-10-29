به گزارش خبرنگار مهر، علی آقامحمدی صبح پنجشنبه در آیین آغاز مسابقات قهرمانی داژبال بانوان محلات ۲۰۲۰ منطقه یک کشور در اردوگاه شهید عظیمی بابلسر، ورزش را یکی از ظرفیت‌های مؤثر برای افزایش مشارکت اجتماعی، شناسایی استعدادها و تقویت نشاط در محلات دانست.

وی با اشاره به شکل‌گیری طرح محلات ۲۰۲۰ از سال ۱۴۰۰ اظهار کرد: ورزش می‌تواند زمینه‌ساز تقویت روحیه جمعی، افزایش مشارکت جوانان و فراهم‌شدن بستر شکوفایی استعدادهای نسل جدید باشد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به استقبال نوجوانان و جوانان از رشته‌هایی مانند فوتبال خیابانی افزود: تجربه برگزاری رقابت‌های ورزشی در محلات نشان داده است که این برنامه‌ها علاوه بر ایجاد نشاط و پویایی، فرصت مناسبی برای استعدادیابی و شناسایی نیروهای مستعد فراهم می‌کنند.

آقامحمدی با اشاره به ظرفیت رشته داژبال نیز ابراز امیدواری کرد برگزاری مسابقات بانوان بتواند زمینه مشارکت بیشتر دختران و بانوان در فعالیت‌های ورزشی و حضور آنان در عرصه‌های ملی و بین‌المللی را فراهم کند.

وی با تأکید بر ضرورت بازنگری در شیوه مواجهه با محلات کم‌برخوردار تصریح کرد: نباید ساکنان این مناطق را صرفاً نیازمند حمایت دانست، بلکه باید توانایی‌ها و ظرفیت‌های آنان را شناسایی کرد و امکانات لازم را برای شکوفایی استعدادهایشان در اختیارشان قرار داد.

رئیس ستاد تحول و توانمندسازی محلات ۲۰۲۰ کشور ادامه داد: کمک‌های حمایتی نهادها ارزشمند است، اما برای دستیابی به نتایج ماندگار باید مردم در کانون برنامه‌ریزی‌ها قرار گیرند و خودشان نقش محوری در ساختن آینده محله و زندگی‌شان داشته باشند.

وی با بیان اینکه نسل جوان ظرفیت قابل توجهی برای ایجاد تحول اجتماعی و اقتصادی دارد، خاطرنشان کرد: با شناسایی استعدادهای کودکان و نوجوانان و فراهم‌کردن فرصت‌های مناسب برای رشد آنان می‌توان در مسیر کاهش محرومیت و ارتقای کیفیت زندگی در محلات گام‌های مؤثری برداشت.

آقامحمدی در بخش دیگری از سخنان خود از برنامه‌ریزی برای آغاز آموزش هوش مصنوعی به کودکان و نوجوانان محلات خبر داد و گفت: بر اساس برنامه اعلام‌شده، قرار است تا یک ماه آینده آموزش هوش مصنوعی برای کودکان و نوجوانان این محلات بدون محدودیت آغاز شود.

وی دسترسی به آموزش‌های نوین و مهارت‌های موردنیاز دنیای امروز را از الزامات توانمندسازی نسل جدید دانست و افزود: اگر می‌خواهیم جوانان در آینده از فرصت‌های شغلی و درآمدی مناسبی برخوردار شوند، باید زمینه آشنایی آنان با دانش و فناوری‌های روز را فراهم کنیم.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های داخلی بیان کرد: پیشرفت در حوزه‌های علمی، فناوری و اجتماعی نیازمند شناسایی استعدادهای بومی و فراهم‌کردن فرصت برای بروز توانایی‌های افراد است؛ رویکردی که باید در برنامه‌های توانمندسازی محلات نیز دنبال شود.

وی همچنین با اشاره به نقش بانوان در تحقق اهداف طرح محلات ۲۰۲۰ اظهار کرد: دختران و بانوان ایرانی در عرصه‌های مختلف ورزشی توانمندی‌های خود را به نمایش گذاشته‌اند و انتظار می‌رود شرکت‌کنندگان مسابقات داژبال نیز با تکیه بر خودباوری، تلاش و اخلاق ورزشی، مسیر پیشرفت را طی کنند.

آقامحمدی در پایان ابراز امیدواری کرد مسابقات قهرمانی داژبال بانوان محلات ۲۰۲۰ منطقه یک کشور، زمینه‌ساز شناسایی استعدادهای تازه، گسترش مشارکت ورزشی بانوان و حضور موفق نمایندگان ایران در رقابت‌های بین‌المللی باشد.