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۷ آبان ۱۴۰۵، ۱۱:۵۲

برگزاری همایش تجلیل از محیط‌بانان برگزیده با حضور پزشکیان

برگزاری همایش تجلیل از محیط‌بانان برگزیده با حضور پزشکیان

همایش تجلیل از محیط‌بانان برگزیده کشور، به مناسبت گرامیداشت روز ملی محیط‌بان، با حضور رئیس‌جمهور، رئیس سازمان حفاظت محیط‌ زیست، رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، همایش تجلیل از محیط‌بانان برگزیده کشور، پنجشنبه (۷ آبان‌ ۱۴۰۵)، در سالن همایش‌های بین‌المللی شهدای محیط‌زیست در پارک پردیسان برگزار شد.

در این مراسم، مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور، شینا انصاری، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست، و سید احمد موسوی، معاون رئیس‌جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران حضور داشتند.

این مراسم به مناسبت گرامیداشت ۸ آبان، روز ملی محیط‌بان، برگزار شد و جمعی از معاونان، مدیران و محیط‌بانان کشور نیز در آن حضور داشتند.

در پایان این مراسم از خانواده شهدای محیط‌بان و محیط‌بانان برگزیده کشور تجلیل شد.

کد مطلب 6993477
رامین عبداله شاهی

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