بانک مسکن وظیفه خود را در بلدالامین به خوبی ایفا کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری بانک مسکن- هیبنا، «مجید دوستعلی» نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی در دیدار با «مجتبی شیخ نظری» مدیر شعب بانک مسکن و معاونان وی در استان کرمان، با تجلیل از تلاش‌های مجموعه بانک در راستای تسهیل و سرعت‌بخشیدن به پرداخت تسهیلات طرح نهضت ملی مسکن اظهار داشت: بانک مسکن وظیفه خود را در پیشبرد «پروژه بلدالامین» به خوبی ایفا کرده است.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، سرعت عمل در پرداخت تسهیلات و پاسخگویی به نیازهای مردم در حوزه مسکن را نشان‌دهنده تعهد بانک مسکن به اجرای سیاست‌های کلان دولت و رفع چالش‌های اساسی مردم دانست.

بهره‌گیری از ظرفیت‌ها برای تسریع در تأمین مالی مسکن

در این دیدار، مدیر شعب بانک مسکن در استان کرمان، ضمن استقبال از حمایت‌های نمایندگان مجلس شورای اسلامی، تأکید کرد: بانک مسکن با بهره‌گیری از فناوری‌ها و ابزارهای نوین و بهینه‌سازی فرآیندهای اعتباری، تمام توان خود را برای تسریع در روند تأمین مالی پروژه‌های نهضت ملی مسکن به کار گرفته است تا هدف اصلی این طرح، یعنی خانه‌دار شدن اقشار آسیب‌پذیر محقق شود.

وی افزود: بانک مسکن در استان کرمان در مجموع قرارداد تامین مالی بیش از ۴۰۰۰ پروژه را در قالب ۱۱ هزار و ۶۰۰ واحد مسکونی منعقد کرده است.

شیخ نظری با معرفی مزایای رقابتی بانک مسکن یادآور شد: این بانک علاوه بر ایفای نقش در حوزه تخصصی خود، در سایر بخش‌ها نیز خدمات متنوعی را به مشتریان و شهروندان ارائه می‌دهد.

تأکید بر نقش‌آفرینی صنایع در پایداری بازار مسکن

مدیرشعب بانک مسکن در استان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت نقش صنایع در پایداری بازار مسکن، بر ضرورت تأمین مالی زنجیره تولید تأکید کرد و گفت: با تمرکز بر مدیریت حساب‌های صنایع در این بانک، می‌توان از این منابع برای حمایت مالی از پروژه‌های عمرانی و تسهیل دسترسی تولیدکنندگان به تسهیلات استفاده کرد.

وی خاطرنشان کرد: این اقدام نه تنها باعث تقویت تولید در منطقه می‌شود، بلکه از طریق مدیریت هوشمند نقدینگی، به پایداری قیمت مسکن و مصالح ساختمانی نیز کمک شایانی خواهد کرد.

این گزارش می افزاید، دکتر علی خورسندیان مدیرعامل بانک مسکن نیز در 31 شهریورماه سال جاری در سفر استانی خود به کرمان، ضمن بازدید میدانی از پروژه بلد الامین کرمان، از آمادگی این بانک برای تأمین مالی بخش باقی‌مانده پروژه‌های نهضت ملی مسکن متناسب با پیشرفت آنها خبر داد.

مشروح خبر سفر مدیرعامل بانک مسکن به استان کرمان را در اینجا بخوانید.