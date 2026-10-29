شکار یک فروند پهپاد جاسوسی و فریب آمریکایی در غرب تنگه هرمز+ فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه از شکار یک فروند پهپاد جاسوسی و فریب آمریکایی در غرب تنگه هرمز توسط نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، خبر داد.

در این اطلاعیه آمده است:

رزمندگان یگان جنگ الکترونیک نیروی دریایی سپاه با استعانت از قدرت خداوند متعال، طی یک عملیات آفندی جنگالی موفق شدند یک فروند پهپاد جاسوسی و فریب ارتش تروریست امریکا از نوع ( MQM‌-۱۷۰) را در غرب تنگه هرمز پس از کشف، شناسایی و به دست گرفتن سامانه های هدایت و کنترل آن بصورت سالم بر زمین فرود آورند.

ماموریت این پهپاد، شناسایی سامانه های پدافند هوایی جمهوری اسلامی ایران در نوار ساحلی خلیج فارس و تنگه هرمز بود که با اطلاعات بازیابی شده این پرنده توسط متخصصان نیروی دریایی سپاه، مشخص گردید مبدأ پرواز این هواگرد در سواحل یکی کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس بوده است.



