به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا کاظمی، ظهر پنجشنبه در مراسم بزرگداشت سالروز شهادت شهید محمدحسین فهمیده، با تأکید بر نقش دانش‌آموزان در آینده کشور گفت: نسل نوجوان باید با تقویت ایمان، دانش و مهارت‌های خود، برای پذیرش مسئولیت‌های پیش‌رو آماده شود و توانایی‌هایش را دست‌کم نگیرد.

کاظمی با اشاره به ضرورت تقویت باورها و اراده دانش‌آموزان اظهار کرد: انقلاب اسلامی با اتکا به ایمان و اراده مردم به این مرحله رسیده است و امروز تقابل با نظام سلطه، عرصه رویارویی اراده‌ها، ایمان‌ها و میزان تاب‌آوری مردم در برابر زورگویی‌هاست.

وزیر آموزش‌وپرورش با اشاره به جنایت‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی افزود: دانش‌آموزان بی‌گناه در میناب هدف حمله قرار گرفتند و مردم مظلوم کشور نیز با جنایت‌های دشمن مواجه شدند.

وی با خطاب قرار دادن دانش‌آموزان و فرماندهان واحدهای مقاومت بسیج دانش‌آموزی تأکید کرد: تمام امید کشور به نسل جوان است و آینده ایران در دستان دانش‌آموزان قرار دارد؛ بنابراین آن‌ها باید نسبت به مسئولیت خود در برابر تهدیدهای موجود آگاه باشند.

کاظمی با بیان اینکه مدارس و ذهن جوانان و نوجوانان به میدان اصلی جنگ دشمن تبدیل شده است، تصریح کرد: دانش‌آموزان باید ایمان، اعتقادات، دانش و مهارت‌های خود را ارتقا دهند و هر روز برای مواجهه با میدان‌های دشوارتر آمادگی بیشتری کسب کنند.

وزیر آموزش‌وپرورش با اشاره به تغییر شکل میدان تقابل ادامه داد: دانش‌آموزان علاوه بر توانمندسازی خود، باید عرصه‌ای را که در آن مسئولیت دارند به‌طور مستمر رصد و مدیریت کنند، نیرو جذب کنند و توانمندی‌های خود را افزایش دهند؛ زیرا این میدان با وجود دیده‌نشدن، همچنان عرصه جنگ است.

وی با گرامیداشت یاد شهید محمدحسین فهمیده خاطرنشان کرد: دانش‌آموزان ادامه‌دهندگان راه این شهید هستند و باید با شناخت مسئولیت‌های خود، برای ایفای نقش در آینده کشور آمادگی لازم را به دست آورند.

کاظمی همچنین با اشاره به حضور مردم در صحنه و نقش نیروهای مسلح در مقابله با توطئه‌های دشمن گفت: مردم ایران با تکیه بر ایمان و اراده و حضور در خیابان‌ها، در کنار ایثارگری نیروهای ارتش، سپاه، انتظامی و بسیجیان، توطئه‌های دشمن را خنثی کردند.

وی در پایان با تأکید بر ظرفیت‌های نسل جوان اظهار کرد: دانش‌آموزان نباید توانایی‌های خود را دست‌کم بگیرند؛ چراکه آینده کشور به تلاش، آمادگی و توانمندی آنان وابسته است.