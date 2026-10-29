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۷ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۵۰

کاظمی: دانش‌آموزان توانایی‌های خود را دست‌کم نگیرند

کاظمی: دانش‌آموزان توانایی‌های خود را دست‌کم نگیرند

ری- وزیر آموزش‌وپرورش با تأکید بر نقش نسل نوجوان در آینده ایران، تقویت ایمان، دانش و مهارت دانش‌آموزان را برای ایفای مسئولیت‌های پیش‌رو ضروری دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا کاظمی، ظهر پنجشنبه در مراسم بزرگداشت سالروز شهادت شهید محمدحسین فهمیده، با تأکید بر نقش دانش‌آموزان در آینده کشور گفت: نسل نوجوان باید با تقویت ایمان، دانش و مهارت‌های خود، برای پذیرش مسئولیت‌های پیش‌رو آماده شود و توانایی‌هایش را دست‌کم نگیرد.

کاظمی با اشاره به ضرورت تقویت باورها و اراده دانش‌آموزان اظهار کرد: انقلاب اسلامی با اتکا به ایمان و اراده مردم به این مرحله رسیده است و امروز تقابل با نظام سلطه، عرصه رویارویی اراده‌ها، ایمان‌ها و میزان تاب‌آوری مردم در برابر زورگویی‌هاست.

وزیر آموزش‌وپرورش با اشاره به جنایت‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی افزود: دانش‌آموزان بی‌گناه در میناب هدف حمله قرار گرفتند و مردم مظلوم کشور نیز با جنایت‌های دشمن مواجه شدند.

وی با خطاب قرار دادن دانش‌آموزان و فرماندهان واحدهای مقاومت بسیج دانش‌آموزی تأکید کرد: تمام امید کشور به نسل جوان است و آینده ایران در دستان دانش‌آموزان قرار دارد؛ بنابراین آن‌ها باید نسبت به مسئولیت خود در برابر تهدیدهای موجود آگاه باشند.

کاظمی با بیان اینکه مدارس و ذهن جوانان و نوجوانان به میدان اصلی جنگ دشمن تبدیل شده است، تصریح کرد: دانش‌آموزان باید ایمان، اعتقادات، دانش و مهارت‌های خود را ارتقا دهند و هر روز برای مواجهه با میدان‌های دشوارتر آمادگی بیشتری کسب کنند.

وزیر آموزش‌وپرورش با اشاره به تغییر شکل میدان تقابل ادامه داد: دانش‌آموزان علاوه بر توانمندسازی خود، باید عرصه‌ای را که در آن مسئولیت دارند به‌طور مستمر رصد و مدیریت کنند، نیرو جذب کنند و توانمندی‌های خود را افزایش دهند؛ زیرا این میدان با وجود دیده‌نشدن، همچنان عرصه جنگ است.

وی با گرامیداشت یاد شهید محمدحسین فهمیده خاطرنشان کرد: دانش‌آموزان ادامه‌دهندگان راه این شهید هستند و باید با شناخت مسئولیت‌های خود، برای ایفای نقش در آینده کشور آمادگی لازم را به دست آورند.

کاظمی همچنین با اشاره به حضور مردم در صحنه و نقش نیروهای مسلح در مقابله با توطئه‌های دشمن گفت: مردم ایران با تکیه بر ایمان و اراده و حضور در خیابان‌ها، در کنار ایثارگری نیروهای ارتش، سپاه، انتظامی و بسیجیان، توطئه‌های دشمن را خنثی کردند.

وی در پایان با تأکید بر ظرفیت‌های نسل جوان اظهار کرد: دانش‌آموزان نباید توانایی‌های خود را دست‌کم بگیرند؛ چراکه آینده کشور به تلاش، آمادگی و توانمندی آنان وابسته است.

کد مطلب 6993567

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