مهرداد حسن‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر از خسارت طوفان تندری و ناپایداری‌های جوی به شبکه برق هرمزگان خبر داد و گفت: فعالیت این سامانه جوی در شامگاه گذشته به ۱۲ تیر برق و دو پست فوق‌توزیع در شهرستان‌های قشم، بندرخمیر و بخش احمدی شهرستان حاجی‌آباد آسیب وارد کرد.

وی با اشاره به وضعیت شبکه برق استان افزود: با تلاش نیروهای عملیاتی، برق تمامی مناطق هرمزگان وصل شده و در حال حاضر مشکلی در تأمین برق مشترکان وجود ندارد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان، با تأکید بر اینکه سامانه بارشی همچنان در استان فعال است، گفت: به هم استانی‌ها توصیه می‌شود، هشدارها را جدی بگیرند و از رفتارهای مخاطره آمیز پرهیز کنند.

وی همچنین به آمارهای بارش باران در استان اشاره کرد و گفت: بر اساس گزارش بارش‌های ثبت‌شده از فعالیت سامانه جوی اخیر که توسط اداره کل هواشناسی هرمزگان اعلام شده است، روستای نیمه‌کار در شهرستان بندرخمیر با ۲۲ میلی‌متر بارندگی بیشترین میزان بارش را به خود اختصاص داده است. همچنین در روستای کرمران ۱۴.۵ میلی‌متر و پل شرقی ۱۴ میلی‌متر باران ثبت شده است.

وی تاکید کرد: در ادامه فعالیت این سامانه، روستای ملکن در شهرستان بشاگرد ۱۱ میلی‌متر، دژکمان در شهرستان بندرلنگه ۴ میلی‌متر و شهرستان پارسیان ۳ میلی‌متر بارندگی داشته‌اند.

تداوم فعالیت سامانه ناپایدار در هرمزگان

حسن زاده تاکید کرد: بر اساس اعلام کارشناسان هواشناسی، فعالیت سامانه ناپایدار و طوفان‌های تندری همچنان در استان ادامه دارد و این سامانه فعالیت خود را از محدوده پارسیان آغاز کرده است.

وی خاطرنشان کرد: تداوم ناپایداری‌های جوی می‌تواند با وقوع رگبار باران، رعدوبرق و وزش باد همراه باشد؛ ازاین‌رو، رعایت توصیه‌های ایمنی در مناطق مستعد وقوع طوفان و آب‌گرفتگی ضروری است.